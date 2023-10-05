Могут перехватывать другие дроны: в Иране показали работу новых типов БПЛА (видео)

На военных учениях в Иране были представлены беспилотники, недавно пополнившие состав сил ПВО. В рамках учений 200 дронов уничтожили 54 заданные цели.

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В Иране состоялись военные учения, в ходе которых были совершены пуски беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет иранское агентство ANA.

Сообщается, что учения стартовали в понедельник, 2 октября. В рамках учений был представлен ряд новых беспилотников, недавно пополнивших состав иранской противовоздушной обороны.

По данным агентства, на заключительном этапе учений была произведена массовая эксплуатация военных дронов. Так, 200 беспилотников уничтожили 54 заданные цели. Журналисты также обнародовали соответствующее видео.

В Иране состоялись военные учения

Авторы Telegram-канала "Милитарист" отметили, что на упомянутом видео силы ПВО Ирана впервые показали работу новых дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать другие беспилотники в воздухе.

"Приближается новая мини-революция в беспилотной авиации — появление массовых дронов-перехватчиков", — говорится в публикации.

Напомним, 4 октября американское правительство официально подтвердило передачу Украине конфискованного у Ирана оружия. Известно, что США передали Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм.

Ранее, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о поставках иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar в РФ, которую опубликовал Институт изучения войны. По его словам, пока нет фактов продажи Ираном ракет в Россию.