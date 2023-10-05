Можуть перехоплювати інші дрони: в Ірані показали роботу нових типів БПЛА (відео)

На військових навчаннях в Ірані були представлені безпілотники, які нещодавно поповнили склад сил ППО. У рамках навчань 200 дронів знищили 54 задані цілі.

Related video

В Ірані відбулися військові навчання, під час яких було здійснено пуски безпілотних літальних апаратів. Про це пише іранське агентство ANA.

Повідомляється, що навчання стартували в понеділок, 2 жовтня. У рамках навчань було представлено низку нових безпілотників, які нещодавно поповнили склад іранської протиповітряної оборони.

За даними агентства, на завершальному етапі навчань була проведена масова експлуатація військових дронів. Так, 200 безпілотників знищили 54 задані цілі. Журналісти також оприлюднили відповідне відео.

В Ірані відбулися військові навчання

Автори Telegram-каналу "Мілітарист" зазначили, що на згаданому відео сили ППО Ірану вперше показали роботу нових дронів-перехоплювачів, які здатні знищувати інші безпілотники в повітрі.

"Наближається нова мініреволюція в безпілотній авіації — поява масових дронів-перехоплювачів", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 4 жовтня американський уряд офіційно підтвердив передачу Україні конфіскованої в Ірану зброї. Відомо, що США передали Збройним силам України близько 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм.

Раніше, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про постачання іранських ракет Fateh-110 і Zolfaghar у РФ, яку опублікував Інститут вивчення війни. За його словами, поки що немає фактів продажу Іраном ракет у Росію.