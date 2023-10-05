Силы обороны продвинулись под Бахмутом, а ВС РФ отбили некоторые позиции возле Работино, — ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии Авдеевка-Донецк и возле Новопрокоповки Запорожской области.

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Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись на восток от Новопрокоповки и достигли частичного успеха к западу от Работино. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 4 октября.

Ситуация в Луганской области

По сообщению Генштаба ВСУ, 4 октября Силы обороны отбили ограниченную атаку ВС РФ к северу от Зыбино (3 км к югу от границы Харьковской области и России). Скорее всего речь идет о ДРГ из Белгородской области.

ВС РФ атаковали позиции Сил обороны на линии Купянск-Сватово-Кременная 4 октября и незначительно продвинулись на восток от Макеевки. Российская сторона сообщила о наступательных действиях вблизи Сватового и атаке украинских позиций в районе Кременной.

Министерство обороны России утверждает, что ВС РФ отбили украинские атаки вблизи Ямполовки и в районе Серебрянского леса. Глава оккупационной администрации Луганщины Леонид Пасечник заявил, что российские войска отбили украинские наземные атаки на линии Григорьевка-Новодружеск, Волчеяровка-Ивано-Дарьевка и линии Переездное-Берестово за последнюю неделю.

Ситуация в Донецкой области

Силы обороны продолжали наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, 4 октября продвинулись вперед. В частности, достигли частичного успеха возле Клещиевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Корреспондент кремлевского издания "Известия" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клещиевки, а российские военные блогеры сообщили, что Силы обороны возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути, а российская авиация, включая вертолеты, и артиллерия обстреливают украинские силы, пытаясь остановить атаки.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ безуспешно пытались отбить утраченные позиции возле Григорьевки и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября российские войска совершили контратаку под Андреевкой, а МО РФ опубликовало кадры, на которых на Соледарском направлении действует неустановленное подразделение 106-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

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ВСУ продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись 4 октября, в частности, захватили спорную "серую зону" вблизи Невельского и сейчас находятся в 2 км от перекрестка в Песках (6 км к востоку от Невельского. Российские военные официальные лица утверждали, что российские силы отбили украинские атаки возле Водяного, Невельского и Красногоровки.

Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 4 октября не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Ласточкино, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

Ситуация на южном направлении

Силы обороны осуществили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 4 октября. Министерство обороны России заявило, что ВС РФ отбили украинскую атаку вблизи Приютного. Российский милблогер заявил, что украинские силы остаются активными в лесных массивах к северо-западу от Приютного, где постоянно пытаются восстановить утраченные позиции.

ВС РФ провели ограниченные контратаки в районе границы Донецко-Запорожской области и восстановили некоторые позиции 4 октября. Один военный блогер РФ утверждал, что оккупанты владеют инициативой на этом участке фронта и контратакуют возле Приютного, Завитного Бажання и Старомайорского Другой милблогер утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа успешно отбрасывают украинские силы с позиций вблизи Приютного.

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4 октября ВСУ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и достигли подтвержденных успехов — незначительно продвинулись на восток от Новопрокоповки и удерживают позиции вблизи системы траншей, которая пролегает вдоль трассы Т0408 Орехов-Токмак между Работино и Новопрокоповкой. Украинский Генштаб отметил, что украинские силы частично преуспели в наступательных операциях к западу от Работино. Некоторые российские источники утверждали, что Силы обороны продвинулись к некоторым российским оборонительным окопам на этой линии в течение последнего дня.

ВС РФ 4 октября продолжили контратаку на западе Запорожской области и, как сообщается, восстановили некоторые позиции. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали вблизи Работино и Вербового. Несколько российских источников утверждали, что российским десантникам удалось отбросить украинские силы примерно на 2 км возле Вербового 4 октября. Российский милблогер опубликовал кадры, на которых отряд десантников 7-й дивизии ВДВ якобы зачищает захваченный украинский опорный пункт где-то между Работино и Вербовым.

Ситуация в Крыму

Спецназовцы ГУР совершили высадку в оккупированном Крыму в ночь на 4 октября. Спикер ГУР Андрей Юсов заявил, что спецназ высадился в Крыму, атаковал российские силы и после выполнения задания отступил. В Минобороны России отреагировали на высадку и заявили, что самолеты Воздушно-космических сил РФ отбили украинскую группу, которая направлялась в сторону мыса Тарханкут на скоростных катерах и водных мотоциклах.

Напомним, что в оккупированном Токмаке в Запорожье российские захватчики к чему-то готовятся. Они повывозили семьи и сейчас проводят "эвакуацию" учебных заведений.