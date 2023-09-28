"Шторм-Z" был "в шортах и без броников": в ВСУ рассказали, как освобождали Клещиевку (фото)

Украинские войска освободили село Клещиевка в Донецкой области. Штурмовик "Кон" рассказал, как защитникам удалось слушать ВС РФ в течение двух дней, как их встретил враг и какая была тактика у российских оккупантов.

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17 сентября украинские Силы обороны освободили село Клищиевка в Донецкой области от российских оккупантов. Защитник с позывным "Кон" рассказал, как происходило контрнаступление в том районе. Об этом известно из публикации пресс-службы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в соцсетях от 27 сентября.

"Мы брали лес возле первого дома в Клещиевке неожиданно для них. Они не думали, что мы так быстро будем продвигаться. Нас не ждали", — отметил он.

Воинам удалось взять блиндаж с вражеским подразделением огневой поддержки. Оккупанты имели в распоряжении станковые автоматические гранатометы и минометы. Группу захватчиков ликвидировали.

Снимок, обнародованный пресс-службой бригады Фото: 80 ОДШБр

ВСУ два дня слушали врага

После успешного боя десантники нашли российские рации, но те были с паролем. Надолго разочароваться не получилось, ведь пароль оказался написанным на одной из раций — сзади.

"Мы получили их рации и слушали два дня. Они корректировали по себе огонь, потому что не могли выкупить, что "радейки" надо перепрошить. Их штурмовая группа получила по зубам", — рассказал "Кон".

Снимок, обнародованный пресс-службой бригады Фото: 80 ОДШБр

Позже в район Клещиевки приехали бойцы лидера Чечни Рамзана Кадырова. Штурмовик отметил, что их услышали за триста метров, поэтому за работу взялась артиллерия. "Кадыровцы" попытались осуществить штурм несколько раз, но тщетно.

"Мы их перебили. По рации они говорили, что у них два тяжелых "триста", они не могут остановить кровь и не знают, где эвакуация. Им ответили: "Четвертый дом от сожженного БТР". Мы приняли и отработали", — добавил "Кон".

Снимок, обнародованный пресс-службой бригады Фото: 80 ОДШБр

Посадки и эвакуация под обстрелами

Десантник признался, что "в посадках было тяжело". Защитники должны были преодолеть шесть километров перед началом штурма, но их видел с воздуха и оптики через поле враг.

Боец вспомнил, что другие подразделения плохо ориентировались и терялись, поэтому их водили группами. После нескольких ударов ВС РФ погибли бойцы, немало воинов получили ранения. По словам "Кона", украинская группировка для эвакуации заходила под "сильными обстрелами" и несколько километров несла людей к технике.

"Там лесок скошенный. Тебя видно визуально. Если остановишься, будет еще хуже. Они всех вынесли. За все время, пока я здесь, мы никого не бросили и всегда выполняли задачи", — подчеркнул он.

Снимок, обнародованный пресс-службой бригады Фото: 80 ОДШБр

Российские штурмовики "в шортах"

Защитник рассказал о тактике ВС РФ в Клещиевке: оккупанты шли волнами и каждый час пытались контратаковать.

"Ты их бьешь, но они лезут и лезут. Их техника нагло залетает под наши позиции с надеждой разбить их. Но мы сразу ее палим. Наша арта супер круто отрабатывает. Это надо видеть", — сказал он.

По словам "Кона", вражеская техника горела, а российские армейцы "хаотично разбегались". Силы обороны успешно их добили.

Снимок, обнародованный пресс-службой бригады Фото: 80 ОДШБр

Десантник вспомнил, что российское подразделение "Шторм-Z" прибыло удерживать село неподготовленным — "в шортах, футболках и без броников". Также он заметил, что российские штурмовики были под действием наркотических средств.

"Но с автоматами и гранатами. Тактика — на живца, чтобы понять, где мы закрепляемся. Они выходят на контакт с нами и тогда понимают, где мы находимся. Мы их успешно ликвидировали", — добавил "Кон".

Что известно про "Кона"?

"Кон" — это старший штурмовой и резервной групп 2 батальона 80 ОДШБр. Он участвовал в деоккупации Клещиевки, заводил бойцов на позиции и проводил эвакуацию, был в штурме и обороне.

Контракт с бригадой мужчина подписал 1 марта — после того, как поборол онкологическое заболевание.

"Я знал, куда иду. Пришлось "попотеть", чтобы попасть в бригаду, но несколько месяцев попыток — и я здесь. Служить в 80-й даже лучше, чем рассчитывал", — поделился он.

Напомним, 17 сентября стало известно об освобождении села Клещиевка в Донецкой области. Сначала новостью поделились в бригаде "Лють", а позже слова бойцов подтвердил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Известно, что в деоккупации населенного пункта участвовали три бригады — 80 ОДШБр, 5 ОШБр и "Лють".

Пресс-служба ГУР публиковала видео боев за Клещеевку.