"Сложные маневры": в ОК "Юг" рассказали, как противодействуют ночным атакам дронов (видео)

По словам спикера Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, россияне опасаются этого, не могут предусмотреть тактики действий наших подразделений и пытаются терроризировать регионы Украины, которые кажутся им приоритетными.

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В ночь на четверг, 5 октября, российские захватчики совершили очередной обстрел дронами по территории Украины. Оккупанты терроризируют припортовую инфраструктуру и логистику регионов, прилегающих к зоне прифронтовых областей. Об этом сообщила начальница Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии медиа "24 Канал".

"Оккупанты делают ставку на то, что оттуда могут подтягиваться силы и резервы Сил обороны. Они опасаются этого, не могут предусмотреть тактики действий наших подразделений и пытаются терроризировать кажущиеся им сейчас приоритетными регионы Украины", — пояснила она.

Наталья Гуменюк отметила, что действия захватчиков можно было предсказать. Например, 10 беспилотных аппаратов были уничтожены над территорией Николаевской области, а еще 5 беспилотных дронов, которые также были обезврежены, направлялись в сторону припортовой инфраструктуры Одесской области.

Кроме того, работали воины Воздушного командования "Центр", 9 дронов были уничтожены в Кировоградской области. К сожалению, было попадание в объект инфраструктуры, где возник пожар, но его удалось оперативно локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

Результативность работы сил противовоздушной обороны достаточно высока, хотя враг пытался обойти систему ПВО. Россияне запустили сразу несколько групп "Шахедов", чтобы они рассредоточивали наши усилия.

"Имелись сложные маневры. Вы могли видеть, что наблюдали их и над Черкащиной, затем они снова возвращались в южные регионы. Это тактика, которую мы уже видели, изучаем и понимаем, как ей противодействовать. В большинстве случаев нам это удается", – подчеркнула спикер.

Напомним, ночью 5 октября ВС РФ запустили по Украине 29 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 24 вражеских дрона. В частности, это произошло в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

В ночь на 2 октября российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе и авиабомбами. В частности, взрывы прогремели в Днепропетровской и Херсонской областях. По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, враг попал в объекты инфраструктуры.