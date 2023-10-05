"Складні маневри": в ОК "Південь" розповіли, як протидіють нічним атакам дронів (відео)

За словами речниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни побоюються цього, не можуть передбачити тактики дій наших підрозділів і намагаються тероризувати регіони України, що здаються їм пріоритетними.

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У ніч на четвер, 5 жовтня, російські загарбники здійснили черговий обстріл дронами по території України. Окупанти тероризують припортову інфраструктуру та логістику регіонів, прилеглих до зони прифронтових областей. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у коментарі медіа "24 Канал".

"Окупанти роблять ставку на те, що звідти можуть підтягуватися сили і резерви Сил оборони. Вони побоюються цього, не можуть передбачити тактики дій наших підрозділів і намагаються тероризувати регіони України, які здаються їм зараз пріоритетними", — пояснила вона.

Наталія Гуменюк зазначила, що дії загарбників можна було передбачити. Наприклад, 10 безпілотних апаратів було знищено над територією Миколаївської області, а ще 5 безпілотних дронів, які також було знешкоджено, прямували в бік припортової інфраструктури Одеської області.

Крім того, працювали воїни Повітряного командування "Центр", 9 дронів було знищено в Кіровоградській області. На жаль, було влучання в об'єкт інфраструктури, де виникла пожежа, але її вдалося оперативно локалізувати. Інформація про постраждалих не надходила.

Результативність роботи сил протиповітряної оборони досить висока, хоча ворог намагався обійти систему ППО. Росіяни запустили одразу кілька груп "Шахедів", щоб вони розосереджували наші зусилля.

"Були складні маневри. Ви могли бачити, що спостерігали їх і над Черкащиною, потім вони знову поверталися в південні регіони. Це тактика, яку ми вже бачили, вивчаємо і розуміємо, як їй протидіяти. У більшості випадків нам це вдається", — наголосила спікерка.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня ЗС РФ запустили по Україні 29 безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 24 ворожі дрони. Зокрема, це сталося в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

У ніч на 2 жовтня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе та авіабомбами. Зокрема, вибухи прогриміли у Дніпропетровській та Херсонській областях. За словами начальниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог влучив в об'єкти інфраструктури.