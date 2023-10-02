Влучили в критичну інфраструктуру: в ЗСУ розповіли про наслідки нічної атаки ЗС РФ (фото)

Внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 жовтня спалахнуло сільськогосподарське підприємство на Херсонщині. Крім того, росіяни впродовж доби убили одного цивільного, а ще шістьох — поранили.

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В ніч на 2 жовтня РФ обстріляла територію Українами дронами-камікадзе та авіабомбами. Безпілотники атакували південні та центральні області. Жителі Дніпропетровщини та Херсонщини повідомляли про вибухи. Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що ворогу вдалось влучити у об'єкти інфраструктури. Про це вона розповіла в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Гуменюк підтвердила, що ворог для обстрілу використав дрони Shahed та керовані авіабомби. Силам ППО вдалось збити чотири безпілотники, однак все ж є влучання. Зокрема, росіяни пошкодили низку об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Також є пошкодження житлових будинків та лікарні.

Повітряне командування у Facebook вказало, скільки дронів запустив ворог — сім штук: вилетіли з Приазов'я — з полігону під Приморсько-Ахтарськом. Ефективність роботи ППО — близько 60%.

В ефірі телемарафону Гуменюк також повідомила кількість КАБ-ів, запущених росіянами: 18 шт. в ніч на 2 жовтня, 2 шт. — вдень.

Речниця ОК "Південь" зауважила певні особливості нічної атаки ЗС РФ. Зокрема, дронів було небагато і вони летіли незвичною траєкторією. Три БПЛА збили над Криворіжжям, один — над Херсонщиною. Щоб дістатись до цілі, пристрої летіли над окупованою частиною Херсонською області, зазначила Гуменюк.

На Криворіжжі постраждало промислове підприємство, на Херсонщині — сільськогосподарське підприємство, пояснила посадовиця.

"Там [на Криворіжжі — Ред.] 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства".

Обстріл України: деталі

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що дрони над містом було збито бійцями ПВК "Схід". За його словами, ворог не обстрілював громади Криворізького та Нікопольського районів. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін вказав, що росіяни запустили по області 392 снаряди: били з мінометів, РСЗВ "Град", танків, ПТРК, авіабомбами та дронами-камікадзе. Внаслідок ранкового влучання почалась пожежа на сільськогосподарському підприємстві. Інфраструктурний об'єкт, пошкоджений РФ, розташований у Бериславському районі. За добу постраждало семеро людей: загинула — 1 особа, поранено — 6, з них — двоє дітей.

Зазначимо, Херсонська обласна прокуратура уточнила, що поранення отримала 13-річна дівчинка та її мама, 12-річна сестра отримала психологічну травму. Також вказали, що ворога гатив по центру міста з 23:40 і всю ніч. На світлинах, опублікованих з місця подій, видно пошкоджені будинки та пожежу, яку працівники ДСНС вже загасили.

Нагадуємо, підрозділам ЗС РФ вдалось відсунути бійців ЗСУ з позицій, зайнятих під Роботиним 13 вересня. Саме на цьому відтинку, стверджують українські військові, ворог нарив підземні тунелі на бліндажі. Між тим російське Міноборони заявило, що по РФ начебто вдарили ракетами "Грім-2", тоді як Україна подібних снарядів не запускала.