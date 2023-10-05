"Массово призовут пенсионеров до 70 лет": Россия запустила фейк о мобилизации в Украине

Россияне придумали, что в Украине будут призывать принудительно в ряды украинской армии мужчин до 70 лет, неправильно трактуя соответствующий законопроект Верховной Рады.

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Российские оккупанты создали новую дезинформационную волну по мобилизации в Украине. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал в Telegram подробности кремлевской манипуляции.

В сообщении говорится о том, что захватчики пытаются всячески дискредитировать всеобщую мобилизацию в Украине. На этот раз они придумали, что в Украине будут призывать в ряды украинской армии мужчин до 70 лет, неправильно трактуя соответствующий законопроект.

На самом деле законодатели предложили разрешить военным старше 60 лет, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, а также признаны годными по состоянию здоровья, по собственному желанию продолжить службу. Речь идет об увеличении предельного возраста пребывания в войсках в период, когда действует всеобщая мобилизация.

В начале полномасштабного вторжения большое количество военнослужащих, которые были мотивированы и пригодны по состоянию здоровья, имели достаточную физическую подготовку и военное обучение, мобилизовались в возрасте, близком к предельному. Инициатива предусматривает, что люди, которые имеют соответствующую подготовку и пригодны к службе по решению ВВК, могут служить. Это касается тех, кто изъявил желание пойти в армию.

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Необходимость в мобилизационных ресурсах определяет исключительно Генеральный штаб, но это конфиденциальная информация, заявил член оборонного комитета Роман Костенко. По его словам, усиление темпов мобилизации в Украине может произойти в случае изменения военной стратегии. Именно военное командование определяет, сколько людей нужно для пополнения боевых бригад, ротации, формирования новых подразделений.

Напомним, 14 сентября стало известно, что Минобороны обновило перечень болезней, с которыми можно служить. В Украине будет больше пригодных для мобилизации.