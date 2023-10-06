Благодаря удару морского беспилотника: корабль Спарта IV стал на ремонт (фото)

На спутниковом снимке заметно, что Спарта поступила в сухой док в Севастополе. Ранее ГУР показывал кадры удара по кораблю.

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С 3 октября 2023 года в Севастополе на ремонт поступило два корабля "Спарта IV" и патрульный типа "Василий Быков". Вероятной причиной являются удары украинских надводных беспилотников. Об этом сообщает аналитик MT Anderson.

Спутниковые снимки зафиксировали, что Спарта стоит в сухом доке. Сначала корабль, который перевозил оружие, находился в заднем доке Севастпольского сухого дока. Только 3 октября его переместили в сухой док. Аналитик отмечает, что российский корабль совершил не менее 15 рейсов из Новороссийска в сирийский Тарус с вооружением и оборудованием. Во время одного из таких рейсов он сломался возле якорной стоянки в Канаккале.

Спарта IV в сухом доке

"Спарта IV" была атакована украинским морским дроном. Также аналитик говорит, что ходили слухи о поражении патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков". Однако его заход на сухой док может быть обычным техобслуживанием. Автор и в дальнейшем будет следить за развитием событий.

Атаки морских дронов на Черноморский флот РФ

В Минобороны РФ 1 августа заявили о якобы атаке украинских морских дронов на патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов". При этом оккупанты утверждают, что атака была отражена, а беспилотные дроны уничтожены. Украинская сторона не комментировала заявление оккупантов. Позже появилось видео от ГУР об атаке на патрульный корабль "Василий Быков" и на судно "Спарта IV"