Завдяки удару морського безпілотника: корабель Спарта IV став на ремонт (фото)

На супутниковому знімку помітно, що Спарта надійшла у сухий док в Севастополі. Раніше ГУР показував кадри удару по кораблю.

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З 3 жовтня 2023 року в Севастополі на ремонт надійшло два кораблі "Спарта IV" та патрульний типу "Василь Биков". Ймовірною причиною є удари українських надводних безпілотників. Про це повідомляє аналітик MT Anderson.

Супутникові знімки зафіксували, що Спарта стоїть в сухому доці. Спочатку корабель, який перевозив зброю, знаходився у задньому доці Севастпольського сухого доку. Лише 3 жовтня його перемістили в сухий док. Аналітик зазначає, що російський корабель здійснив щонайменше 15 рейсів з Новоросійська до сирійського Таруса із озброєнням та обладнанням. Під час одного з таких рейсів він зламався біля якірної стоянки в Чанаккале.

Спарта IV в сухому доці

"Спарта IV" була атакована українським морським дроном. Також аналітик каже, що ходили чутки про ураження патрульного корабля проєкту 22160 "Василь Биков". Проте його захід на сухий док може бути звичайним техобслуговуванням. Автор і надалі стежитиме за розвитком подій.

Атаки морських дронів на Чорноморський флот РФ

У Міноборони РФ 1 серпня заявили про нібито атаку українських морських дронів на патрульні кораблі "Василь Биков" та "Сергій Котов". При цьому окупанти стверджують, що атаку було відбито, а безпілотні дрони знищені. Українська сторона не коментувала заяву окупантів. Пізніше зʼявилось відео від ГУР про атаку на патрульний корабель "Василь Биков" та на судно "Спарта IV".