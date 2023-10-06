Скорректировал удар по крупнейшему рынку Украины Барабашово: посадили наводчика РФ (фото)

На 12 лет посадили предателя, "благодаря" которому 21 июля 2022 года Россия обстреляла одно из самых популярных мест в Харькове — рынок Барабашово.

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Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины (СБУ) реальный срок заключения получил информатор главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Злоумышленник корректировал российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове. Об этом сообщила СБУ.

По данным правоохранителей, именно по его "наводке" в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок "Барабашово", который является крупнейшим торговым заведением Украины.

Кроме того, СБУ установила, что предатель собирал разведданные о местах расположения Сил обороны на территории областного центра.

"Больше всего его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта", — отмечают в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника в августе 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 12 лет тюремного заключения.

Следствие установило, что осужденный — местный житель, который после начала полномасштабного вторжения РФ "сливал" в российский бот в Telegram информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.

Таким образом он попал в поле зрения российской военной разведки, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

"Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры", — добавляют в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь мэра Харькова Юрий Сидоренко рассказал, что вместо разрушенного рынка Барабашово планируют построить новый инновационный район.

Также 2 октября в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ, который пытался вступить в школу "Армии дронов".