В Харькове на месте знаменитого рынка Барабашово построят научный квартал, — горсовет

В харьковской мэрии считают, что идея рынка давно изжила себя. Квартал Барабашово превратят в новый культовый район с развлечениями.

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В Харькове вместо разрушенного рынка Барабашово планируют построить новый инновационный район. Об этом в комментарии "Стране" рассказал пресс-секретарь мэра города Юрий Сидоренко.

В ходе обстрелов с российской стороны сильно пострадало одно из самых популярных мест в Харькове — рынок Барабашово. Оказалось, что его восстанавливать не собираются, в прежнем виде он больше не будет существовать.

В мэрии считают, что концепция рынка себя исчерпала, и теперь на месте построят торговый комплекс с жилыми кварталами, зонами отдыха, а также общественными пространствами.

"Это будет совершенно новый тип рынка. Более комфортабельный и современный. Мы его переделаем в новый культовый район смешанного использования. Это будет научный квартал Барабашово, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Объединим научные парки, внедрим современный подход к созданию микрорайонов. Сейчас проектируют новый вид жилья, гибкие многоквартирные дома, при них — общественные пространства. Реконструируют набережную, новый современный рынок и здания", — заявил Юрий Сидоренко.

[ + – ] Как выглядит рынок Барабашово в Харькове после обстрелов Фото: Facebook / Vlad Vinogradoff [ + – ] Как выглядит рынок Барабашово в Харькове после обстрелов Фото: Facebook / Vlad Vinogradoff

Напомним, что 15 февраля в ВСУ оценили вероятность наступления войск РФ на Харьков. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что сейчас ситуация кардинально отличается от февраля 2022 года. Силы обороны имеют мощную разведку и тщательно следят за всеми действиями ВС РФ в регионе.

5 февраля ВС РФ обстреляли центр Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом, а также было повреждено здание университета. Ранения в результате ракетного удара получили как минимум три человека.