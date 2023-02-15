У Харкові на місці знаменитого ринку Барабашово збудують науковий квартал, — міськрада

У харківській мерії вважають, що ідея ринку давно себе вичерпала. Квартал Барабашово перетворять на новий культовий район із розвагами.

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У Харкові замість зруйнованого ринку Барабашово планують збудувати новий інноваційний район. Про це у коментарі "Страна" розповів прессекретар мера міста Юрій Сидоренко.

Під час обстрілів з російської сторони сильно постраждало одне з найпопулярніших місць у Харкові — ринок Барабашово. Виявилося, що його відновлювати не збираються, у колишньому вигляді він більше не існуватиме.

У мерії вважають, що концепція ринку себе вичерпала, і тепер на місці збудують торговий комплекс із житловими кварталами, зонами відпочинку, а також громадськими просторами.

"Це буде абсолютно новий тип ринку. Комфортабельніший та сучасніший. Ми його переробимо у новий культовий район змішаного використання. Це буде науковий квартал Барабашово, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій. Об'єднаємо наукові парки, запровадимо сучасний підхід до створення мікрорайонів. Зараз проєктують новий вид житла, гнучкі багатоквартирні будинки, за них — громадські простори. Реконструюють набережну, новий сучасний ринок та будинки", — заявив Юрій Сидоренко.

[ + – ] Як виглядає ринок Барабашово у Харкові після обстрілу Фото: Facebook / Vlad Vinogradoff [ + – ] Як виглядає ринок Барабашово у Харкові після обстрілу Фото: Facebook / Vlad Vinogradoff

Нагадаємо, що 15 лютого у ЗСУ оцінили ймовірність настання військ РФ на Харків. Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що зараз ситуація кардинально відрізняється від лютого 2022 року. Сили оборони мають потужну розвідку та ретельно стежать за всіма діями ЗС РФ у регіоні.

5 лютого ЗС РФ обстріляли центр Харкова. Одна з ракет потрапила до житлового будинку, а також було пошкоджено будівлю університету. Поранення внаслідок ракетного удару отримали щонайменше троє людей.