Генерал Наев предупредил о проверке боеготовности армии Лукашенко в Беларуси (видео)

В случае роста угрозы, как заявил командующий Объединенных сил, Генштаб ВСУ перебросит на север Украины дополнительные силы и средства.

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Беларусь проверяет боеготовность армии, но у Украины есть силы для реагирования. Об этом заявил командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

Он отметил, что наше государство внимательно следит за ситуацией. Украина усиливает бдительность пограничных нарядов, сил и средств для адекватного реагирования достаточно.

"В Беларуси начат очередной этап проверки боевой готовности их Вооруженных сил", — сообщил Наев.

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По его словам, украинские пограничные наряды усиливают бдительность и способны отреагировать на возможные провокации. Командующий отметил, что сейчас содержатся в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых по состоянию на сейчас достаточно для выполнения этих задач. В случае роста угрозы Генштаб ВСУ добавляет дополнительные силы и средства.

"Эти правила военной науки работают", — отметил Наев.

Учения Беларуси с РФ

По информации группы "Беларускі Гаюн", в Беларуси снова решили пролонгировать военные учения. Совместные военные учения Республики Беларусь и Российской Федерации продлены как минимум до 1 октября 2023 года. Отмечается, что 23 и 24 сентября были объявлены выходными для некоторых полигонов, однако полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва. По данным группы, обучение на полигонах продолжают с 25 сентября по 1 октября.

Напомним, 6 октября издание "Зеркало" сообщило, что ночью произошел теракт на железнодорожной станции. По данным журналистов, взрывов вечером было два. До утра на дорогах дежурили силовики, а впоследствии они начали интересоваться у местных, какую им известно информацию об инциденте.