"Они — лицо добра против зла": Дания анонсировала расширение коалиции F-16 для Украины

Метте Фредериксен, глава правительства Дании, назвала украинцев символом борьбы добра со злом, а также призвала страны НАТО помогать Киеву.

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Дания намерена расширить коалицию по отправке Украине истребителей F-16, чтобы помочь "добру бороться со злом". Об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен, сообщает The Guardian.

Она призвала Альянс отправить боевые самолеты украинцам. По ее словам, стоит решиться и дать обещание, что трансатлантическое сообщество все же не поддастся усталости от конфликта.

"Храбрые украинцы воюют на поле боя. Они — лицо добра против зла", — заявила руководительница правительства Дании.

Метте Фредериксен отметила, что действия россиян угрожают не только украинскому народу, но и в целом цивилизации, свободе, демократии, верховенству права.

"Мы должны быть с Украиной до конца", — пояснила Фредериксен.

В своей речи Фредериксен заявила, что глава Кремля Владимир Путин просчитался, считая, что обещания поддержки Украины со стороны НАТО "останутся просто словами". Альянс, по словам руководительницы датского правительства, должен это подтвердить.

Коалиция F16 — Дания передает истребители

В конце августа стало известно, что Дания передает Украине F16. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется передать Украине под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в 2025-м — еще пять. Министр обороны страны заявил о том, что, принимая во внимание создание совместной коалиции по обучению на F-16, поскольку согласны с тем, что естественным следующим шагом будет передача истребителей F-16.

Напомним, в сентябре в Бельгии заявили, что могут передать Украине истребителей F-16. По словам премьер-министра Александера Де Кроо, вопрос заключается в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.