Удар по секретному объекту в Джанкое: в ГУР подтвердили колоссальные потери РФ, — СМИ

По информации источников в разведке, информация о точном количестве жертв среди противника еще уточняется и проверяется. В российских пабликах подозревают, что в их рядах появился предатель.

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В субботу, 7 октября, во временно оккупированном Крымском полуострове прозвучали взрывы. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) подтвердили потери среди противника. Об этом сообщает "Суспiльне" 9 октября.

Ракетный удар был зафиксирован в Джанкое по силам и средствах Вооруженных сил РФ. Источники в украинской разведке заявили, что это действительно произошло. Россияне понесли серьезные потери.

"Сейчас информацию о потерях оккупантов уточняют и проверяют", — говорится в сообщении.

Взрывы в Джанкое 7 октября: подробности

Российские Telegram-каналы со ссылкой на источник в Генштабе РФ написали, что в результате ракетного удара погиб минимум 21 человек, а еще 16 получили ранения. Все они были спецназовцами Главного управления Генштаба (ГРУ).

Пришелся удар по объекту, который был засекречен и его выдавали за обычную хозяйственную постройку. Лагерь элитных российских спецназовцев был предназначен для тренировок оккупантов, которые выезжали на специальные задания в Запорожскую и Херсонскую области.

Удар якобы наносился ракетой из комплекса С-200 "земля-земля".

В связи с этим россияне подозревают, что в их рядах прячется предатель, который сотрудничает с украинской стороной.

Напомним, 9 октября сообщалось, что оккупанты боятся перебрасывать катера морем и транспортируют вглубь Крыма. Агенты "Атеш" зафиксировали транспортировку военного катера, который везли из порта Феодосии вглубь Крыма. Точный тип судна им распознать из-за маскировки не удалось.