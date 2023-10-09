Даже без крупных прорывов ВСУ: переговоры Украины и РФ — плохая идея для США, — Foreign Policy

После того, как опрошенные познакомились с фактами, сторонников поддержки Украины стало на 18% больше. США тратят на Украину только 3% своего военного бюджета, Украина сохраняет контроль над 83% территории, а разведка США считает, что война значительно подорвала военный потенциал РФ.

Related video

Призывы к переговорам с Россией звучат с самого начала полномасштабного вторжения, а причины меняются на каждом этапе войны. Об этом в статье для Foreign Policy пишет Рафаэль Коэн, директор программы стратегий и доктрин в проекте "Воздушные силы" Корпорации RAND.

ВСУ, возможно, не удастся нанести военное поражение ВС РФ, поэтому Западу нужно договориться; Украина смогла выжить, но не добьется большего — нужны мирные переговоры; Украина побеждает слишком быстро — нужно позволить президенту РФ Путину сохранить лицо (вдруг он решил весь мир — в труху); война становится слишком дорогой — отправляйте дипломатов, и т.д.

Новый довод к тому, чтобы Вашингтон надавил на Киев и подтолкнул к переговорам, а, другими словами, к капитуляции, — у американцев возникли опасения относительно оружия, которое поставляется Украине. Список боевых потерь (убитых и раненых) и украинских, и российских военных в Украине, по некоторым подсчетам, превышает полмиллиона человек. Так почему бы сторонам конфликта не подписать какое-нибудь соглашение, и тем самым потенциально спасти десятки тысяч жизней и сохранить миллиарды долларов?

Но при ближайшем рассмотрении упомянутые доводы покажутся несостоятельными.

Опросы в США "меняются не в пользу Киева"

Согласно некоторым опросам, американцы уже меньше поддерживают выделение помощи Украине. Но, согласно проведенным исследованиям, падение поддержки, в особенности среди республиканцев, сопряжено с общими сомнениями в политике президента Джо Байдена, а не с поддержкой Украины как таковой.

В июне это подтвердил Институт им. Р. Рейгана: 50% опрошенных поддерживали помощь Украине.

А после того, как людей познакомили с фактами, сторонников выделения помощи Украине стало 2/3

После того, как колеблющимся респондентам сообщили, что США "потратили примерно 24 млрд долларов на военную помощь Украине, что примерно соответствует 3% от годового военного бюджета США", и что "Украина сохраняет контроль над 83% своей территории, а разведка США считает, что война значительно подорвала военный потенциал РФ и возможности угрожать союзникам по НАТО", сторонников Украины стало на 18% больше среди тех, кто называет себя республиканцами, и на 12% больше — среди демократов.

Поэтому нынешнее снижение уровня поддержки Украины может быть связано не столько с внешней политикой Вашингтона, сколько с недостатком информации.

Та же история и среди законодателей. Нельзя с определенностью сказать, что Конгресс поддерживает идею переговоров с РФ. И хотя некоторые в Палате представителей хотят прекратить поддержку Украины, многие сенаторы-республиканцы, напротив, критикуют администрацию Байдена и требуют более активной военной помощи Киеву.

Историки также высказывают мнение о том, что медленные поставки вооружений Украине способствовали тому, что россияне смогли окопаться и закрепиться на захваченных позициях.

При этом наблюдается падение экономики РФ. После временной стабилизации, российский рубль продолжил падать. В страны с природными запасами нефти не хватает топлива. РФ сейчас расходует около 30% национального бюджета на оборону. Все это напряжение сказывается на россиянах, хотя в авторитарных странах все же сложно выяснить, что думают люди, в силу цензурирования информации.

Все больше случаев, когда представители российской элиты погибали или серьезно заболевали при загадочных обстоятельствах. В общем, никто не знает, в каком месте прорвет дамбу, но давление, очевидно, растет.

В то же время, отмечает автор публикации, стоит учитывать и то, что, по опросам, 84% украинцев, то есть подавляющее большинство, выступает за продолжение борьбы. Киев требует возврата своих территорий и привлечения виновных к ответственности, но в РФ эти призывы предпочитают не замечать.

Российские официальные и прочие лица регулярно призывают к уничтожению Украины как суверенной страны, а, по результатам расследования Совета ООН по правам человека, "риторика, которая раздается в российских государственных и других медиа может быть приравнена к призывам к геноциду".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев обещает, что война будет продолжаться до "полного уничтожения" украинского правительства, и что у РФ "появится больше новых регионов".

Россиян заманивают на войну квартирами в Киеве и Одессе после победы России, а некоторые российские генералы говорят, что Украина — это только первый шаг, для вторжения в Европу.

Публичные призывы Украины к переговорам не только ни к чему не приведут, но и покажут, что США не хватает решимости, отмечает автор. Это было бы плохим посылом в мире, полном агрессивных, ревизионистских, авторитарных режимов. И другие демократические страны, такие как Тайвань и страны Балтии, рассматривают успешную оборону Украины как жизненно важную для своей собственной безопасности.

Соединенные Штаты просто не могут в одностороннем порядке завершить войну в Украине, в которой они участвуют лишь косвенно, хотя, возможно, это представляется удобным. Возможно, это горькая пилюля для кого-то, но если подталкивать Украину к капитуляции, будет еще хуже.

Напомним, что глава Минобороны Италии заявил, что Украина и РФ могут начать мирные переговоры весной.

Также сообщалось, что у Байдена пытаются убедить колеблющийся Конгресс помочь Украине, но возникли разногласия по поводу того, передавать ли помощь сразу или порционно.