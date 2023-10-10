"Только срочный пересмотр": ЕС отменил предыдущее заявление о прекращении помощи палестинцам

Цель пересмотра финансовой помощи — гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволит какой-либо террористической организации совершать нападения на Израиль.

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Европейский Союз поздно в понедельник отменил предварительное заявление еврокомиссара относительно того, что срочно пересмотрит такую помощь на развитие палестинцам после нападений на Израиль со стороны ХАМАСа. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Сообщество намерено убедиться, что деньги не были использованы не по назначению. После часов неопределенности относительно того, насколько существенными будут меры Европейская комиссия заявила, что начала "срочный пересмотр помощи ЕС для Палестины".

"На данный момент не будет приостановления выплат", — говорится в кратком заявлении Европейской комиссии.

Цель такого пересмотра заключается в том, чтобы гарантировать, что никакое финансирование ЕС косвенно не позволит какой-либо террористической организации осуществлять нападения на Израиль. В Евросоюзе заявили, что организация уже имеет очень строгие правила проверки и проверки бенефициаров, а также гарантирует, что такие средства не будут доступны террористам.

В заявлении говорится, что Европейская комиссия "так же пересмотрит, нуждается ли в корректировке ее поддержки (программы) палестинского населения и палестинских властей в свете изменившихся обстоятельств на месте".

Прекращение помощи Палестине — заявление ЕС

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, оценивая широту и объемы нападения на суверенное государство Израиль, объявил о начале пересмотра всего пакета помощи Палестине. Пакет помощи составлял 691 миллион евро. Эта сумма предназначалась как для сектора Газа, так и для Западного Берега реки Иордан. Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

Напомним, 8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны в результате атаки ХАМАСа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой.