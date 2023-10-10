Новый гибрид в рядах ВСУ: бойцы ТрО показали орудие КС-19 на базе грузовика (фото)

Зенитное орудие калибра 100-мм, которое было принято на вооружение в 1948, было установлено на шасси автомобиля Tatra. Установка может вести огонь по воздушным целям на дистанции до 15 км или по наземным целям прямой наводкой.

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Бойцы 241-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ опубликовали 10 октября фото импровизированную боевую машину на базе грузовика Tatra с установленной 100-мм зенитной пушкой КС-19, которая была принята на вооружение в далеком 1948 году. Как отметили эксперты Defence Express, необычность гибрида в том, откуда именно оказались пушки КС-19, которые еще летом этого года использовались именно в буксируемом варианте.

"Арта, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных Сил Украины, это ужасный сон оккупантов", — написали украинские бойцы в Facebook.

Эксперты предположили, что орудия КС-19 для подразделения ТрО могли поступить напрямую со складов, где хранилось оружие для ВСУ. Другой же вариант — на снимках именно та пушка, которую российские оккупанты бросили в Харьковской области еще в осенью 2022 года.

Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО Орудие КС-19 241-й бригады ТрО

При этом неизвестно, какое количество таких орудий может быть задействовано в ТрО. Также открытым остается вопрос — сколько боеприпасов доступно украинским бойцам к достаточно старой пушке. Хотя определенное количество снарядов, предположили обозреватели, могли еще хранится на украинских складах.

Кратко об орудии КС-19

Зенитная установка КС-19 обеспечивала борьбу с воздушными целями, имевшими скорость до 1200 км/час и высоту до 15 км.

Средняя скорострельность пушки 14-15 выстрелов в минуту. Причем такую скорострельность удалось достигнуть за счет механизированных операций, а именно: установка взрывателя, досылание патрона, закрытие затвора, производство выстрела, открытие затвора и экстракция гильзы. В зависимости от длительности ведения огня меняется и режим скорострельности:

13 выстрелов за 1 м;

45 выстрелов за 5 м;

110 выстрелов за 60 м;

160 выстрелов за 120 м.

100-мм орудие использует два типа зарядов: О-415 весом 15,6 кг и НДТ-3 18/1 весом 5,5 кг, при этом снаряд имеет скорость полета 900 м/сек.

Что касается боевого применения, то по информации из открытых источников, КС-19 использовался во время войн в Корее и Вьетнаме.

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