Ситуация напряженная: боец ВСУ рассказал, смогли ли ВС РФ захватить позиции во время штурма Авдеевки

Оккупанты пробуют штурмовать на разных направлениях передние позиции Сил обороны, иногда применяя более батальона личного состава и более 30 единиц техники.

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Ситуация в районе Авдеевки Донецкой области обострилась и остается напряженной. Враг идет в наступление, однако, Силам обороны удается удерживать свои позиции. Об этом в эфире телемарафона 11 октября рассказал боец 59-й отдельной мотопехотной бригады с позывным Ventum.

"Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг вчера начал активные действия с самого утра и пробовал штурмовать на разных направлениях наши передние позиции. На направлении, где занимает оборону наша бригада, подразделения противника применили более батальона, более 30 единиц техники", — говорит украинский защитник.

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Он отметил, что в районе Авдеевки у Сил обороны удачно построена оборона, а также действуют умное командование и хорошо обученные бойцы. Все это в комплексе заставило оккупантов отступить.

"Вчера было уничтожено более 12 единиц техники противника. То есть им ничего не удалось. Все занятые нами позиции мы удерживаем", — сообщил Ventum.

Боец 59-й отдельной мотопехотной бригады с позывным Ventum

По словам защитника, только в их зоне ответственности за вчера, 10 октября, ВС РФ потеряли 12 единиц техники. Среди них 2 танка, 8 БМП и одну МТЛБ. Украинские защитники ликвидировали около двух десятков россиян и более 40 получили ранения.

"По состоянию на вчера и сегодня самая важная задача для нас была — удержать те позиции, которые мы занимали. Конечно, мы проводим активные работы и в будущем будем создавать какие-то условия, чтобы продвигаться вперед", — сказал Ventum.

Напомним, что ВС РФ на Авдеевском направлении активизировали наступательные действия силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин.

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись на незначительные расстояния в районе Авдеевки и заняли не жизненно важные позиции. Окружения города и близко нет.