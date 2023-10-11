"Америку лихорадит, а Европа слаба": в ОП призвали Запад решительно ответить России

По словам Михаила Подоляка, диктаторские режимы в последнее время активизировались и все из-за своеобразной нерешительности Запада. Пришло время показать, что они недооценивают демократию и совершают ошибку.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что пришло время показать силу, дабы не давать России возможности продолжать террор. Об этом он написал в своем Telegram-канале 11 октября.

По его словам, неопределенность со стороны Запада воспринимается Кремлем как сигналом о слабости и сейчас как никогда нужно показать силам зла, что они совершают ошибку и недооценивают демократию.

"Что заставляет активизироваться сегодня диктаторские режимы и их террористических приспешников? Они воспринимают неопределенность как слабость. Они считают, что Америку лихорадит, а Европа слаба. Они считают, что идеальный момент наступил, и это возбуждает их воображения, толкая повышать ставки", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что очень важны сигналы, которые транслируются в публичность. Запад должен принять больше принципиальных решений, которые смогли бы остановить террор.

К слову, ранее Михаил Подоляк уже отмечал, что именно Российская Федерация запустила цепную реакцию, которая в результате и привела к сбою глобальной системы безопасности.

Кремль продемонстрировал другим странам пример обвала традиционных правил и договоренностей. Теперь это может исправить исключительно полный проигрыш РФ.

"Суть (реакции, — ред.): провоцируйте, атакуйте, открыто убивайте гражданское население, ведите себя максимально агрессивно, потому что такая модель "публичного поведения" вызовет ступор у политических элит, усилит их нежелание принимать решения, их иррациональный страх, частично заморозит синхронный коллективный жесткий ответ", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил РФ в атаке ХАМАС на Израиль. Существует только одно решение, которое может вернуть мир к предсказуемости и стабильности — резкое ускорение поражения России в войне против Украины.