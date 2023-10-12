В Киеве звучала сирена без объявления воздушной тревоги: в КГГА объяснили, почему так произошло

Специалисты проверили техническое оборудование системы оповещения на работоспособность.

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В Киеве 12 октября раздавались звуки сирены, которые озадачили киевлян, поскольку воздушная тревога в регионе не была объявлена. Почему так произошло, объяснили в Киевской государственной городской военной администрации.

"Сегодня в столице провели тестирование работоспособности системы оповещения Печерского района, что сопровождалось звуками сирен. Просим киевлян сохранять спокойствие, звучала учебная сирена", — говорится в сообщении.

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Пилотный проект: новая система оповещения в Киеве спрогнозирует, куда нацелены ракеты ВС РФ

В КГГА также напомнили жителям украинской столицы, что следить за оповещениями можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе. Новая система поможет выявлять, куда именно направляются вражеские ракеты, в частности, сможет четко прогнозировать куда нацелена та или иная угроза с воздуха. Никакого отношения к противовоздушной обороне она технически не имеет.

Ранее сообщалось, что в Воздушных силах объяснили,почему не была объявлена тревога в Харькове перед ракетным ударом РФ. В ВС проинформировали, что ВС РФ для обстрела города применили тип вооружения, который украинские силы ПВО пока не могут вовремя обнаруживать.