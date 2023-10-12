У Києві лунала сирена без оголошення повітряної тривоги: в КМДА пояснили, чому так сталося

Фахівці перевірили технічне обладнання системи оповіщення на працездатність.

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У Києві 12 жовтня лунали звуки сирени, які спантелилчили киян, оскільки повітряна тривога в регіоні не була оголошена. Чому так сталося, пояснили у Київській державній міській військовій адміністрації.

"Сьогодні у столиці провели тестування працездатності системи оповіщення Печерського району, що супроводжувалось звуками сирен. Просимо киян зберігати спокій, лунала навчальна сирена", — йдеться в повідомленні.

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Пілотний проєкт: нова система оповіщення в Києві спрогнозує, куди націлено ракети ЗС РФ

У КМДА також нагадали жителям української столиці, що стежити за сповіщеннями можна на офіційному Telegram-каналі КМДА та в застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар. Нова система допоможе виявляти, куди саме прямують ворожі ракети, зокрема, зможе чітко прогнозувати куди націлена та чи інша загроза з повітря. Ніякого відношення до протиповітряної оборони вона технічно не має.

Раніше повідомлялося, що в Повітряних силах пояснили, чому не було оголошено тривогу у Харкові перед ракетним ударом РФ. В ПС проінформували, що ЗС РФ для обстрілу міста застосували тип озброєння, який українські сили ППО поки що не можуть вчасно виявляти.