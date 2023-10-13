Бойцов батальона "Донбасс" вооружили украинскими гранатометами Форт-600А (фото)

Однозарядный гранатомет Форт-600 производится с 2010 года. По словам военных, он эффективно себя показал во время близкого контакта с оккупантами.

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Украинских военнослужащих из батальона специального назначения "Донбасс" вооружили отечественными однозарядными ручными гранатометами Форт-600А. Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в фейсбуке.

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Отмечается, что батальон "Донбасс" входит в состав 15-го Славянского полка Нацгвардии. Они получили украинский однозарядный гранатомет Форт-600, который производится с 2010 года.

Нацгвардейцы имеют на вооружении украинские гранатометы Форт-600

"Это очень легкое, удобное и простое в использовании оружие, при этом оно очень точное, быстро перезаряжается и поражает цели на расстоянии от 50 до 400 метров", — отмечают в заметке.

Украинский гранатомет Форт-600 эффективно себя проявил во время боевых действий и близких огневых контактов с оккупантами. Калибр гранаты — 40 миллиметров. Огонь может вестись осколочно-фугасными, фугасными, кумулятивными, газовыми и свето-шумовыми снарядами.

Оружие использует 40-мм гранаты натовского образца, отмечают на"Милитарном", например HE M6P, TPT M6P, HEDP M7 и другие. Производили гранатометы на Казенном научно-производственном объединении "Форт" Министерства внутренних дел.

Существует три типа гранатометов:

Форт-600 — со складным прикладом на бок;

Форт-600А — со складным набок телескопическим прикладом;

Форт-600-1 — подствольный гранатомет.

Военнослужащие используют именно версию Форт-600А.

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