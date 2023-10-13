Бійців батальйону "Донбас" озброїли українськими гранатометами Форт-600А (фото)

Однозарядний гранатомет Форт-600 виробляється з 2010 року. За словами військових, він ефективно себе показав під час близького контакту з окупантами.

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Українських військовослужбовців з батальйону спеціального призначення "Донбас" озброїли вітчизняними однозарядними ручними гранатометами Форт-600А. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне обʼєднання Національної гвардії України у фейсбуці.

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Зазначається, що батальйон "Донбас" входить до складу 15-го Словʼянського полку Нацгвардії. Вони отримали український однозарядний гранатомет Форт-600, який виробляється з 2010 року.

Нацгвардійці мають на озброєнні українські гранатомети Форт-600

"Це дуже легка, зручна і проста у використанні зброя, при цьому вона дуже точна, швидко перезаряджається та вражає цілі на відстані від 50 до 400 метрів", — зазначають у дописі.

Український гранатомет Форт-600 ефективно себе проявив під час бойових дій й близьких вогневих контактів з окупантами. Калібр гранати — 40 міліметрів. Вогонь може вестись осколково-фугасними, фугасними, кумулятивними, газовими та світло-шумовими снарядами.

Зброя використовує 40-мм гранати натівського зразка, зазначають на "Мілітарному", наприклад HE M6P, TPT M6P, HEDP M7 та інші. Виробляли гранатомети на Казенному науково-виробничому обʼєднанні "Форт" Міністерства внутрішніх справ.

Існує три типи гранатометів:

Форт-600 — зі складним прикладом на бік;

Форт-600А — зі складним набік телескопічним прикладом;

Форт-600-1 — підствольний гранатомет.

Військовослужбовці використовують саме версію Форт-600А.

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