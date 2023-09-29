Тренування пострілів із РПГ: Інгулецька бригада ЗСУ показала відео навчань

Бійці розповіли, що ефективне застосування ручного протитанкового гранатомета дозволяє знищувати бронетехніку ворога, усувати перешкоди та захищати території від можливих загроз.

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Бійці 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади продемонстрували, як правильно стріляти з РПГ. У Facebook підрозділу опубліковане відповідне відео.

Захисники наголосили, що це важливо не лише для забезпечення точності і ефективності використання цієї потужної вогнепальної зброї, але й для забезпечення безпеки військових та цивільного населення. Вміння ефективно використовувати РПГ дозволяє знищувати бронетехніку, усувати перешкоди та захищати території від можливих загроз, роблячи це з великою точністю та мінімізуючи ризики.

"Головне пам'ятати, що позаду під час пострілу не повинно бути ані побратимів, ані стіни", – йдеться у дописі.

Застосування РПГ на війні

У лютому 2023 року стало відомо, що бійці ЗСУ прив'язують РПГ до перегонових дронів, щоб завдавати ефективних ударів по росіянах, що вторглися на територію нашої держави. Комерційні безпілотники успішно застосовуються як боєприпаси на передовій. Це ефективний метод знищення дорогої російської техніки та дієвий спосіб контролю над полем бою, що окреслив фундаментальний зсув у тому, як ведуться сучасні війни.

У квітні 2023 року українські захисники показали результати боїв у приватному секторі Бахмута. Українці застосували РПГ проти російської техніки та успішно влучили. Зброя ефективно застосовувалася серед будівель, де облаштували свої позиції російські загарбники.

Нагадаємо, 15 вересня тероборона Волині застосувала FPV-дрон і знищила "Урал" із боєкомплектом. Оператор FPV-дрона завдав по транспортному засобу точний удар, який спровокував детонацію боєкомплекту.