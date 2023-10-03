"Азов" застосував гранатомет Mk 19 та знищив бліндаж росіян (відео)

Бригада "Азов" Національної гвардії України успішно виконує бойові завдання після повернення на фронт Дениса Прокопенка "Редіса".

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Бійці 12-ої бригади спеціального призначення Нацгвардія "Азов" знищує ворожий бліндаж та особовий склад ворога за допомогою мінометів та станкового гранатомета Mk 19. Про це повідомили у Telegram підрозділу.

Українські захисники зафіксували ворожу піхоту. Згодом вони завдали ударів.

Бліндаж окупантів також був атакований. Бійці застосували міномети та станковий гранатомет Mk 19.

Повернення Дениса Прокопенка "Редіса"

Денис Прокопенко на псевдо "Редіс" у серпні повернувся до строю. Після повернення з Туреччини військовий проходив реабілітацію, після якої запланував повернутися до виконання бойових завдань. Він взяв участь у тактичних заняттях полку, де особливу увагу приділяли швидкому аналізу обстановки та ухваленню рішень на полі бою за взаємодії з різними видами військ. Спочатку командування "Азову" та інструктори провели аналіз помилок за результатами тактико-стройових занять, а потім бійці почали виконання маневрів із бойовими стрільбами.

Бригаду "Азов" Національної гвардії України тепер очолює саме Денис Прокопенко. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, Прокопенко відповідає за підготовку особового складу. Він повністю інтегрований у процес, входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було. Богдан Кротевич ("Тавр") буде його заступником.

Нагадаємо, у вересні підрозділ ССО Азов Харків поповнився рекрутами та увійшов до складу бригади ЗСУ. Бійці вважають, що боротьба у складі бригади дає змогу виконувати більш масштабні бойові завдання, а їхній досвід у розвідувально-диверсійній діяльності дозволить знищити більше ворогів.