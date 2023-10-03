"Повністю інтегрований в "Азов": голова МВС про завдання Дениса "Редиса" Прокопенка

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, підполковник "Редіс" відповідає за підготовку особового складу та надолужує час, поки його не було в строю.

Related video

Бригада "Азов" Національної гвардії України очолюється бійцями полку Денисом Прокопенком на позивний "Редіс" та Богданом Кротевичем з позивним "Тавр". Про діяльність військових розповів в інтервʼю розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Спочатку журналіст спитав, хто очолює "Азов", бо на сайті Гвардії наступу вказано майора Богдана "Тавра" Кротевича, на це міністр МВС сказав, що "Азов" очолює підполковник Денис Прокопенко. Кротевич є начальником штабу "Азову".

"Прокопенко відповідає за підготовку особового складу. Він повністю інтегрований у процес. Входить у курс справ, надолужує той час, поки його не було", — пояснив Клименко.

Також він пригадав, як командирів "Азову" звільнили з Туреччини. Тоді бійці розповідали, що в Туреччині було складно. Їх тримали не в СІЗО, а у спеціальному поселенню, де був обмежений доступ до родичів, інтернету та інші. Військові постійно рвалися в Україну, бо хотіли продовжувати воювати, помститися за загиблих та бути в строю за тих, хто зараз в полоні.

Відео з таймкодом

"Ще за день до повернення я приїхав і з ними спілкувався предметно. Ми говорили про все. Обговорювали весь побут, потім яка техніка є зараз на озброєнні, яка техніка їм потрібна. Обговорили всі бойові питання. І у хлопців було одне прохання. Вони раніше навчалися заочно у вищих навчальних закладах. І запитували, чи можна їх поновити на заочному навчанні", — розповів Клименко.

Нагадаємо, Ігор Клименко заявив, що в МВС не можуть покарати клуби за порушення комендантської години, бо власники маскують її роботу.

4 серпня командир "Редіс" повернувся у стрій після повернення з Туреччини.