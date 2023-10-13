Толпы иорданцев и ливанцев собрались на протесты против Израиля под его границей (фото)

Исламисты решили выйти на протест против действий Израиля в Секторе Газа. На видео из соцсетей — несколько десятков мужчин в Ливане и Иордании, которые шумели на площадях.

Related video

Граждане Ливана и Иордании — стран, которые соседствуют с Израилем на севере и востоке — собрались в толпу, чтобы протестовать против действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против террористов ХАМАС в Секторе Газа. Несколько десятков мужчин идут по улицам населенных пунктов, некоторые добрались до забора, который отделяет их от территории Израиля. В деталях событий разобрался Фокус.

Важно

"Загонят в угол": Израилю может грозить война на пять фронтов, — аналитики (карта)

На видео с места событий, размещенных в соцсетях, видно, как мужчины беспрепятственно движутся по улицам. При этом шумят и иногда несут национальные флаги с зеленой полосой. На других кадрах группа молодых людей пытается преодолеть десятиметровый забор на границе с Израилем. Похоже, что они взбираются на него с минимумом подручных средств — чуть ли не голыми руками и ногами (время записи неизвестно).

В издании Abualiexpress указали, что митинги вроде бы уже завершились — в Иране люди разошлись самостоятельно, в Иордане им помогла армия.

Между тем в четверг Министерство иностранных дел Израиля и Совет нацбезопасности призвали евреев, проживающих за рубежом, остерегаться событий 13 октября — тогда праворадикальные исламисты решили провести "День гнева" и возможны нападения и избиения.

Война в Израиле — детали

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится провести антитеррористическую операцию в Секторе Газа, где дислоцируются боевики ХАМАС. Для этого заблаговременно предупредили местное население — попросили перебраться на юг территории.

Тем временем в Израиль прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Министр опубликовал видео, снятое в момент выхода из самолета. Американец жмет руки встречающим. Указано, что он планирует встретиться с премьер-министром Benjamin Netanyahu и министром обороны Yoav Gallant

Отметим, международная организация Human Rights Watch обвинила ЦАХАЛ в преступлениях против человечности из-за возможного использования израильтянами зажигательных боеприпасов.

В то же время по предварительным данным, террористы ХАМАС в течение нескольких часов захватили два десятка поселков, дошли до военных баз. За это время они убили около 1200 человек, информируют власти Израиля.

Пока ЦАХАЛ готовится к началу боевых действий в Секторе Газа, территорию страны начали обстреливать боевики "Хезболлы" из Ливана и Сирии. В СМИ отметили, что действия боевиков и террористов могут поддерживаться Ираном, власти которого благосклонны к нападениям на израильтян.

Напоминаем, аналитики попытались объяснить, почему террористам ХАМАС удалось осуществить нападение на Израиль. Согласно некоторым предположениям, они воспользовались слабостями систем безопасности, для работы которых требуется наличие сотовой связи. Также предполагают причастность к событиям власти РФ: в руках боевиков якобы оказалось оружие, которое россияне раздобыли на поле боя в Украине.