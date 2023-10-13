Реальный темп танкостроения: Австрия будет ждать модернизацию Leopard 2 до 7 лет, — СМИ

Модернизация 40-58 танков Leopard 2A4 будет стоить от 3,2 до 4,7 млн евро за единицу. Машину должны улучшить до уровня Leopard 2A7.

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Австрия заказала ремонт и модернизацию танков Leopard 2A4 до уровня 2А7. Немецкий производитель Krauss-Maffei Wegmann выполнит работы до 2028 или 2030 года. Об этом сообщает Military Leak.

На вооружении Австрии находится от 40 до 58 Leopard 2A4. Договоренность о модернизации танков была достигнута в декабре 2022 года. Теперь первый танк отправился на предприятие KMW для проведения работ. Детально, какие объемы работ будут выполнены, не разглашаются. Официально заявляется о дооборудовании до уровня Leopard 2A7: замена приборов наблюдения, прицелов, усиление бронирования днища, башни и других частей машины. Кроме этого гидравлические приводы в танке должны заменить электрическими, в частности механизм поворота башни.

Контракт стоит 191 млн евро, то есть стоимость модернизации одной машины составит от 3,2 до 4,7 млн евро, в зависимости от количества танков. Первый танк должен вернуться в Австрию через три года в 2026 году, а полностью выполнить заказ Krauss-Maffei Wegmann должен до 2028-2030 годов.

В Defense Express добавляют, что нельзя сказать, что KMW сильно загружен заказами. Речь идет о реальных мощностях ведущего танкостроительного предприятия после 30 лет экономии на оборонной промышленности. Еще в 1980-х годах Германия производила 450 танков в год. Сейчас строят танки Leopard 2A8 и Leopard 2A7 для Норвегии, Германии и, вероятно, Чехии. В целом объемы составляют 140-190 танков с реализацией до 2031 года.

Напомним, 11 октября СМИ писали, что Норвегия отказалась от планов приобрести дополнительные танки Leopard 2A8 в пользу систем ПВО и артиллерии.

27 мая на выставке вооружений впервые продемонстрировали немецкий новейший танк Leopard 2A8, который имеет лучшие технологические решения.