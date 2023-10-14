Работал на РФ под псевдонимом: экс-разведчик Украины получил подозрение в госизмене (фото)

По данным следствия, последние 10 лет подозреваемый распространял пропагандистские нарративы Кремля и призывал народ Украины сотрудничать с противником. После увольнения со службы он сам переехал в Россию.

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Бывшему украинскому кадровому офицеру-разведчику объявили подозрение в государственной измене за распространение пропагандистского материала, который играет на руку противнику. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП) 13 октября.

Согласно данным следствия, экс-правоохранитель до весны 2014 года работал в разведывательном органе Украины, однако, как оказалось, некоторое время он помогал российской стороне.

В ОГП отметили, что обладая профессиональными навыками, опытом и знаниями в сфере информационных операций, подозреваемый помогал последние 10 лет Российской Федерации осуществлять подрывную деятельность против Украины.

Свои действия он координировал с представителями Российской Федерации, а свою деятельность осуществлял при помощи псевдонима и выдуманной легенды о независимом аналитике и публицисте.

В 2015 году, когда Российская Федерация уже незаконно оккупировала Крымский полуостров и часть Донбасса, подозреваемый выехал на территорию России. Оттуда он продолжил распространять пропагандистские нарративы и даже полномасштабное вторжение этого не остановило.

Среди ярких примеров, он оправдывал действия ВС РФ, а также призывал граждан Украины идти на сотрудничество с противником.

"Используя известные приемы информационных операций, в частности, манипулятивное изложение исторических фактов, искажение причинно-следственных связей, ссылки на недостоверные данные, подозреваемый создал и распространил ряд информпродуктов — "О причинах неизбежной победы России", "Украинскую проблему будут решать раз и навсегда", "На наших глазах закрывается проект "Ukraina", "О моральном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Там где язык, там неизбежно появится Бандера", "Единственное спасение для украинцев — Россия", "Украина — это непрерывный кровавый спектакль" и другие", — говорится в сообщении.

Хоть в прокуратуре и не называют имя бывшего разведчика, если ввести в YouTube одно из выше перечисленных названий, то можно прийти к выводу, что речь о мужчине с именем Андрей Ваджра.

Бывшему украинскому разведчику объявили подозрение в государственной измене Фото: Скриншот

Опубликованный ведомством кадр также совпадает с фоном на роликах.

Бывшему украинскому разведчику объявили подозрение в государственной измене Фото: Офис генерального прокурора Бывшему украинскому разведчику объявили подозрение в государственной измене Фото: Скриншот

Сейчас продолжается досудебное расследование и осуществляет его Государственное бюро расследований. Принимаются необходимые процессуальные меры с целью избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 октября сообщалось, что киевская чиновница была администратором Telegram-канала бывшего премьера Николая Азарова. В прокуратуре рассказали, что подозреваемая в государственной измене работала начальником организационного отдела одной из райгосадминистраций столицы.