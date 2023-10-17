"Мурлыканье Леопарда": бойцы ВСУ рассказали, как немецкие танки бьют российских оккупантов

По словам военнослужащих, немецкие танки куда тише, ими легче управлять. Также у них хорошая броня, а потому даже при наезде на мину у экипажа больше шансов выжить.

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Немецкие танки Leopard куда тише советских, а потому на них можно гораздо ближе подобраться к врагу. Об этом рассказали военнослужащие 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ изданию The Telegraph.

Сообщается, что двигатель танка Leopard не намного громче двигателя дизельного фургона. А вот старые танки создают много шума, их можно услышать за 2-3 километра.

"Мы смогли отойти примерно на 200 метров от российских позиций, прежде чем атаковать", — сказал военнослужащий по имени Виталий.

Журналисты отметили, что "тихое мурлыканье" немецкого танка – лишь одно из преимуществ. Виталий и его подчиненные получили свои Leopard после обучения по стандартам НАТО в Европе. Программа подготовки была сокращена до нескольких недель.

"Я раньше водил танки, а мои товарищи — нет. Думаю, наставники были очень впечатлены тем, что мы за это время научились ими пользоваться", — сказал Виталий.

По его словам, в целом Leopard – это гораздо лучший танк, чем старые советские. Им легче управлять, у него очень хорошая броня. При наезде такой машины на мину или повреждении ее из противотанкового оружия у экипажа гораздо больше шансов выжить.

"Если бы у меня был выбор, я бы всегда предпочел использовать Leopard сейчас, а не старые танки, которые у нас были раньше", — сказал Виталий.

Напомним, что аналитики рассказали, как ВСУ продолжать воевать при тотальной обороне россиян. Эксперты из CSIS в качестве примера привели события Второй мировой войны, в частности, операцию "Кобра", в ходе которой союзникам удалось сломить оборону Вермахта. Эксперты считают, что бойцам ВСУ удалось сохранить инициативу, которая позволит прорвать оборону россиян на юге страны.

Также 16 октября сообщалось, что ВСУ уничтожили три российских Су-25 на Донбассе. За сутки российские оккупанты потеряли 36 единиц военной техники, в том числе ББМ, артиллерийские системы, систему ПВО, самолет Су-25, БПЛА и специальную технику, рассказали в командовании.