Не доехали в Украину: в РФ перевернулся КамАЗ со срочниками, есть погибшие

По данным российских журналистов, военнослужаще 217-го гвардейский парашютно-десантного полка погибли в ДТП в Курской области. Ранее этот полку участвовал в полномасштабном вторжении.

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В Курской области России произошло ДТП с КамАЗом, в ходе которого погибли двое солдат срочной службы, а третий получил ранения. Об этом 17 октября сообщает российское медиа Astra со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, утром 17 октября военнослужащие-срочники, из воинской части 62295, двигались в КамАЗе в Глушковском районе Курской области.

По пути следования произошла авария — водитель грузовика, срочник по фамилии Гусев, не смог справиться с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Пассажир, срочник по фамилии Осонин, и водитель, погибли на месте происшествия.

Третий военнослужащий, по фамилии Берсеньев, получил ранения и был доставлен в больницу.

Реакция МЧС России

В Главном управлении МЧС России по Курской области подтвердили факт смертельного ДТП с участием срочников.

"На место происшествия были направлены пожарные Глушковского района, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Что известно о воинской части 62295

Воинская часть 62295, в которой служили погибшие срочники, это 217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский ордена Кутузова полк. Полк является частью 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и располагается в городе Иваново Ивановской области.

Полк имеет "богатую историю": в советское время он базировался в Украинской ССР, в городе Болград (Одесская область). После распада СССР, полк был перебазирован в город Иваново.

В 2022 году, подразделения полка участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину. В июле 2022 года в Херсонской области погиб командир полка, подполковник Иван Поздеев.

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Напомним, 16 октября сообщалось, что во время рыбалки на озере в Ленинградской области России перевернулась лодка с тремя силовиками и одним гражданским. Из четверых мужчин только двое смогли выбраться на берег.