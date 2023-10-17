Не доїхали в Україну: у РФ перекинувся КамАЗ зі строковиками, є загиблі

За даними російських журналістів, військовослужбовці 217-го гвардійського парашутно-десантного полку загинули в ДТП у Курській області. Раніше цей полк брав участь у повномасштабному вторгненні.

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У Курській області Росії сталася ДТП із КамАЗом, під час якої загинули двоє солдатів строкової служби, а третій дістав поранення. Про це 17 жовтня повідомляє російське медіа Astra з посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, вранці 17 жовтня військовослужбовці-строковики, з військової частини 62295, рухалися в КамАЗі в Глушківському районі Курської області.

На шляху прямування сталася аварія — водій вантажівки, строковик на прізвище Гусєв, не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого машина перекинулася в кювет. Пасажир, строковик на прізвище Осонін, і водій, загинули на місці події.

Третій військовослужбовець, на прізвище Берсеньєв, зазнав поранень і його доправили до лікарні.

Реакція МНС Росії

У Головному управлінні МНС Росії в Курській області підтвердили факт смертельної ДТП за участю строковиків.

"На місце події було направлено пожежників Глушківського району, співробітників ДІБДР, працівників швидкої медичної допомоги. Інформація уточнюється", — ідеться в повідомленні.

Що відомо про військову частину 62295

Військова частина 62295, в якій служили загиблі строковики, це 217-й гвардійський парашутно-десантний Іванівський ордена Кутузова полк. Полк є частиною 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії і розташовується в місті Іванове Іванівської області.

Полк має "багату історію": за радянських часів він базувався в Українській РСР, у місті Болград (Одеська область). Після розпаду СРСР, полк було перебазовано в місто Іваново.

У 2022 році підрозділи полку брали участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. У липні 2022 року в Херсонській області загинув командир полку, підполковник Іван Поздєєв.

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Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що під час риболовлі на озері в Ленінградській області Росії перекинувся човен із трьома силовиками й одним цивільним. З чотирьох чоловіків тільки двоє змогли вибратися на берег.