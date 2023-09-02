Вибухи в Криму: після удару ЗСУ по складу боєприпасів там зникли 18 солдатів ЗС РФ (фото)

За даними російських журналістів, попри заяви "влади" про відсутність постраждалих після удару ЗСУ по військовій базі в Октябрському, родичі російських строковиків стверджують, що вони значаться у списках безвісти зниклих.

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22 серпня в тимчасово окупованому кримському селищі Октябрське на аеродромі стався вибух складу боєприпасів. Унаслідок інциденту зникли безвісти 18 російських солдатів. Про це 2 вересня повідомляє російське медіа "Говорит НеМосква".

За інформацією видання, попри заяви окупаційної влади про відсутність постраждалих, родичі зниклих солдатів стверджують, що їхні сини значаться у списках зниклих безвісти.

Зокрема, у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" у спільноті "Військовий госпіталь" з'явилися повідомлення про зниклих безвісти солдатів. У текстах оголошень ідеться про те, що загалом зниклими безвісти вважаються 10 строковиків, однак офіційного підтвердження смерті немає.

Родичі зниклих солдатів також повідомили, що наприкінці липня і на початку серпня в окупованому Сімферополі було організовано зустрічі з ними "для надання більш детальної інформації". Імовірно, на цих зустрічах батьки здали ДНК-аналіз. Чекати підтвердження, як їм заявили, доведеться довго — від 3 до 6 місяців.

За словами співрозмовниці видання, загалом є 18 заявок на зниклих безвісти осіб, із них 12 — із військової частини з номером 12676.

Також, за інформацією російських журналістів, після вибуху 22 липня було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).

Що відомо про атаку на селище Октябрське в Криму

22 липня окупаційна влада Криму заявила про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками. Горіла нафтобаза в селищі Октябрське і детонував склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Крім того, виникла пожежа на залізничній станції "Елеваторна".

Окупанти призупинили рух на Кримському мосту "для мінімізації ризиків" і евакуювали людей у радіусі 5 кілометрів. Тоді голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про нібито відсутність руйнувань і постраждалих.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили успішну роботу українських військових по нафтобазі та складах РФ у тимчасово окупованому Октябрському.

23 липня в мережі опублікували супутникові знімки Planet Labs, що підтверджують успішну атаку українських сил на військові об'єкти ЗС РФ у Октябрську. На представлених кадрах чітко видно сліди від подальшого вторинного вибуху і розльоту боєприпасів, спричинених ударом по місцях складування боєприпасів, що знаходилися на аеродромі.