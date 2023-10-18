"Нет оправдания": в ЕС призвали найти и наказать виновных в ударе по больнице в Газе (видео)

По словам Урсулы фон дер Ляйен, госпиталь в Аль-Ахли, который приютил сотни раненных, в одно мгновенье превратился в ад, а кадры оттуда вызывают ужас и тревогу.

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Виновные в обстреле больницы на территории Сектора Газа, который привел к гибели мирных граждан, должны быть привлечены к ответственности и наказаны. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 октября.

По ее словам, необходимо в короткие сроки расследовать ракетный удар, чтобы найти виновных в преступлении, а также тем самым поддержать народ Палестины, который столкнулся с трагедией.

"Террор ХАМАСа погрузил Израиль и Палестину в новую спираль насилия. Больница в Газе, которая приютила сотни раненых, превратилась в ад. Кадры из госпиталя в Аль-Ахли вызывают ужас и тревогу. Нет никакого оправдания обстрелу больницы с гражданскими лицами. Все факты должны быть установлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Отдельно было отмечено, что не существует никакого противоречия между солидарностью с Израилем, а также нуждой в закрытии гуманитарных потребностей жителей Палестины.

ХАМАС в Еврокомиссии назвали террористами, от действий которых страдает народ Палестины, соответственно, нужно поддержать граждан. В то же время у Израиля есть право на самооборону.

Также Урсула фон дер Ляйен высказалась про рост антисемитских настроений на территории Европы и это следует остановить.

"В Европе должна быть нулевая толерантность к ненависти то ли в Интернете, то ли на наших улицах. Еврейские ценности сформировали наши общеевропейские ценности. Мы должны выполнить обещание Европы быть единой в разнообразии, быть безопасным местом для всех европейцев", — продолжили в Еврокомиссии.

Напомним, 18 октября президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице в Секторе Газа нанес не Израиль. По его словам, вероятнее всего, вина за трагедию лежит на другой стороне.