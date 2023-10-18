Минус два "Града" одним ударом: бойцы ВСУ эффективно поразили РСЗО россиян (видео)

Для обнаружения вражеской техники бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады использовали беспилотник SHARK. Дрон отследил машину противника до места расположения еще одной РСЗО и склада с боеприпасами.

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Украинские бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады им. Тараса Трясило успешно выявили и поразили две вражеские системы БМ-21 "Град", а также склад с боеприпасами. Соответствующее видео было опубликовано 18 октября в Facebook украинской бригады.

Технику противника, которая вела огонь по украинским позициям, обнаружили с помощью комплекса SHARK. Беспилотник отследил машину и провел до прибытия в тыловой пункт обеспечения. При этом первый "Град" привел как раз к дислокации другой и системы, где, как выяснилось, находился еще и склад с боеприпасами.

После обнаружения позиции россиян беспилотник передал координаты для нанесения точного удара системы HIMARS.

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"Ожидаем полной остановки обеих "реактивок", чтобы убедиться, что они не убегут, а мы хорошо нацелимся. Параллельно передаем координаты на HIMARS. Далее — пуск! Время полета 120 секунд… 20… 10… Готово!" — описали свою работу украинские артиллеристы.

В результате одного удара были поражены две реактивные системы противника, а также боеприпасы, которые сдетонировали и усилили взрывной эффект.

Напомним, украинские военные продолжают применять комбинацию беспилотников SHARK и системы М142 HIMARS. 10 октября в Запорожской области украинский дрон SHARK выследил оккупантов с беспилотником Supercam S350, а через время бойцы смогли максимально точно нанести удар ракетой GMLRS.