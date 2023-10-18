Атака БпЛА на полигон РФ: с "наводкой" помогли родственники мобилизованных россиян, — InformNapalm

Накануне атаки в российских соцсетях фиксировалась активность родственников мобилизованных россиян. Они обсуждали, что их готовят к отправке в Украину.

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В ночь на 18 октября группа украинских дронов атаковала военный полигон "Постоялые Дворы" неподалеку аэродрома "Халино" в Курской области России. Там размещалось около 3 тысяч российских военнослужащих. "Помогли" в атаке родственники мобилизованных, которые там размещались. Об этом пишет InformNapalm.

"Накануне в соцсетях фиксировалась активность родственников российских мобилизованных, которые обсуждали их отправку. Выражаем строгую благодарность за наведение дронов Кристине Колоколовой, которая обращалась за помощью в группу "Выплаты и пособия участникам СВО", — прокомментировали аналитики.

Они добавили скрины с комментариями родственников российских военных, которые обсуждали, что их родных держали на "Постоялых дворах" и готовили к отправке в другое место дислокации.

Как пишет InformNapalm, вражеский полигон атаковали 18 дронов. Сейчас точное количество вражеских потерь уточняется. По данным объективного контроля там размещалось до 3 тыс. российских военных и около 80 единиц военной техники РФ. Расстояние до границы Украины, примерно, 100+ км.

Реакция оккупантов

После громкой ночи в России губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе было сбито 6 беспилотников, а 4 — подавлены средствами РЭБ.

"Пострадавших и разрушений нет", — проинформировал он.

В МО РФ атаку БпЛА на военный полигон в Курской области не прокомментировали, лишь заявили о перехвате якобы 28 дронов над территорией Белгородской, Курской областей, а также акваторией Черного моря.

Напомним, что 18 октября Белгородскую и Курскую области атаковали БПЛА. Регионы частично остались без света. Российское военное ведомство обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 18 октября нанесли удар по Запорожью, в результате которого погибли 2 человека и еще 4 получили ранения.