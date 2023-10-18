Пришлось сменить тактику: в ВСУ рассказали, как ВС РФ используют дроны (видео)

По словам главы ГО "Аэроразведка" Ярослава Гончара, россияне существенно продвинулись в развитии своих военных технологий, что является серьезным вызовом для Украины.

Related video

В связи с массовым применением Вооруженными силами Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов украинским артиллеристам пришлось сменить тактику. О том, как оккупанты используют БПЛА, военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали в сюжете "Донбасс.Реалии".

Артиллерист Олег отметил, что в начале полномасштабной войны батарея могла просто стоять в поле или на посадке и ожидать на цель. Затем военнослужащие стали больше работать с перекатами.

"Было очень много перекатов. Даже были такие моменты, когда мне приходилось включать секундомер. Я знаю сколько примерно нужно времени для того, чтобы рассчитать по выстрелу, где находится мое орудие, на него навестись и дать ответ", вспоминает украинский защитник.

Однако со временем оккупанты стали применять барражирующие боеприпасы типа "Ланцет", из-за чего осуществлять перекаты стало намного сложнее. Теперь украинские военные работают с хорошо укрепленных позиций.

В ВСУ рассказали о борьбе с российскими дронами

По словам украинских бойцов, на Бахмутском направлении ВС РФ чаще всего используют разведывательные дроны трех типов: "Орланы-10", ZALA, SuperCam. Они могут залетать вглубь позиций ВСУ и корректировать огонь в режиме реального времени.

"Россияне научились применять эти средства комбинировано, стайным способом", — рассказывает глава ГО "Аэроразведка" Ярослав Гончар.

Так, один российский дрон может определять цель, а другой вэто время – наносить удар. Как отмечает Ярослав Гончар, это говорит о существенном технологическом развитии врага и является серьезным вызовом. По его мнению, со временем ВС РФ будут применять БПЛА еще более массово.

Напомним, 19 сентября военные аналитики сообщили, что ВС РФ начали применять для атаки украинских городов новые беспилотные летательные аппараты "Ланцет". В качестве подтверждения были опубликованы кадры атаки на аэродром Долгинцево.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 11 октября отметила, что российские оккупанты усовершенствовали БпЛА "Ланцет", в частности увеличили его дальность полета до 70 километров.