Неправильное хранение: США лишились запчастей для танков на сумму около $2 млрд

В списках испорченного оборудования были выявлены компоненты, которые готовили отправить в Украину. Армейцы пообещали решить проблему с запасами, хранившимися просто под открытым небом.

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Агентство логистики Министерства обороны США отчиталось о запасных компонентах для наземных боевых систем Сухопутных войск общей стоимостью $3,8 млрд, включая двигатели и трансмиссии для танков и другой бронетехники. Как оказалось, сотни компонентов хранилось просто под открытым небом, что привело к ущербу на сумму $1,8 млрд. Об этом 18 октября сообщили обозреватели Defence One.

Отчет подготовлен в связи с тем, что армия уделяет особое внимание совершенствованию своих программ материально-технического обеспечения и хранения. В списках испорченного также было выявлено оборудование, которое готовилось к отправке в Украину.

В материале говорится, что из 2,17 млн ремонтных деталей и компонентов для танков и бронетехники 67% хранились с "критическими" недостатками в соответствии с правилами хранения.

"Ошибки в хранении приводят к порче или увеличивают риск порчи, что влечет за собой потенциально дорогостоящие усилия по восстановлению или приобретению новых материалов", — отчитались в Агентстве.

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В частности в негодность пришли 278 узлов трансмиссии к газотурбинным двигателям, и 117 535 гусеничных башмаков на сумму $183 млн. Вскрыв один ящик с гидравлической трансмиссией, хранившейся на улице, инспекторы обнаружили, что в контейнерах на дне скопилось большое количество воды и масла, что подвергло трансмиссию ускоренной порче.

"Армия работает над решением проблем с запасами, которые были выявлены в процессе извлечения оборудования из хранилищ для отправки в Украину", — подытожили обозреватели.

Напомним, еще в июне инспектор Министерства обороны США обнаружил, что одно из армейских подразделений и подрядчик отправили в Украину бронемашины Humvees с прогнившими шинами. Тогда военное руководство обязалось внести необходимые улучшения в программу хранения на базах APS.