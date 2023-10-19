Украинские партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде (фото)

Представители подполья провели детальную разведку аэродрома завода "Сокол" на окраине Нижнего Новгорода. Они узнали точное количество самолетов и их типы.

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Члены украинского подполья проникли на военный аэродром в российском Нижнем Новгороде, где находятся боевые истребители. Об этом сообщило движение "Атеш" в Telegram.

Агент партизанского движения провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол". Удалось узнать точное количество самолетов и их типы.

"Координаты: 56.323425, 43.8075062", — отметили в заметке.

Расположение аэродрома в Нижнем Новгороде на карте

В движении отметили, что на аэродроме размещены боевые истребители, которые передислоцированы подальше от границы Украины для их сбережения. Также на аэродроме находятся те самолеты, которые стоят на ремонте.

"Перемещение подальше от украинских границ не спасет российские самолеты", — отмечают партизаны.

Напомним, 17 октября "Атеш" попал на территорию аэропорта ВС РФ в Севастополе. Украинское подполье зафиксировало разгрузку военных материалов в аэропорту "Бельбек".

Также 6 октября члены военного партизанского движения "Атеш" успешно проникли на территорию, где размещена российская военная техника во временно оккупированном Крыму. На этой базе они обнаружили машины, предназначенные для строительства паромных переправ и мостовых сооружений.