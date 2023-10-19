"Хуже уже некуда": оккупанты в Мелитополе отбирают у людей спутниковые антенны, — Федоров

По словам городского главы, противник ограничивает доступ людей к объективной информации. Соответственно, террор мирного населения продолжается.

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Российские захватчики забирают у людей на временно оккупированных территориях спутниковые антенны. Это одна из тактик запугивания населения. Об этом сообщил глава Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона 19 октября.

По его словам, приборы для спутникового телевидения, которые есть в домах украинцев, нужны оккупантам для того, чтобы оставить их без доступа к объективной информации.

"Каждую неделю нам думается, что хуже уже некуда и враг оказывает максимальный террор на оккупированных территориях, но, к сожалению, террористы придумывают все новые и новые средства, каким образом они будут ограничивать и контролировать наших жителей. На этой неделе они начали очередной обход квартир. Они ищут приборы доступа к спутниковому телевидению, которое есть у наших жителей и забирают приборы для спутникового телевидения", — заявил Иван Федоров.

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Отдельно мэр Мелитополя отметил, что во время оккупации доступ местных жителей к украинскому телевидению, интернету и мобильной связи остается ограниченным.

Теперь противник осознал, что наши люди могут получать доступ к объективной информации при помощи спутникового телевидения, поэтому было принято решение изымать специальные приборы.

В качестве альтернативы РФ выдает доступ украинцам к своему телевидению с пропагандистскими телеканалами. Только это, по их мнению, необходимо смотреть, если есть желание получить доступ к новостям.

Напомним, 17 октября мэр Мелитополя рассказал, как будут освобождать город от оккупантов. Кроме того, Иван Федоров отметил, что у местного населения очень туго с деньгами, а более 80% населения оказалось на грани нищенства.