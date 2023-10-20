Передал привет командирам: Путин приехал в штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону (видео)

Российского президента лично встретил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который и доложил про ситуацию на фронте.

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Российский президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где ему доложили о ходе так называемой "СВО". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии российскому изданию ТАСС.

"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил РФ", — сказал он.

По словам Пескова, про ситуацию на фронте Путину доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны", — добавил Песков.

Как видно на опубликованных кадрах, Путин прилетел в Ростов-на-Дону уже затемно. Из самолета он пересел в машину, на которой, вероятно, и добрался до штаба.

Как говорится в источнике, выходя из штаба и на прощание пожимая руку Герасимову, Путин попросил передать привет бойцам.

Напомним, что в Институте изучения войны оценили последствия встречи Путина и Цзиньпина. В Пекине глава Кремля заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях.