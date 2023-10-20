По словам журналистов, экономическое влияние Пекина в развивающихся странах значительно выросло за последние годы.

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Отсутствие европейских лидеров на форуме "Один пояс — один путь" в Китае говорит о том, что план председателя КНР Си Цзиньпина соединить Азию, Африку и Европу сетью железных дорог и торговых путей уперся в тупик. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, китайский лидер преобразовал свою инициативу в клуб развивающихся экономик, также известных как "Глобальный Юг". Этот союз может бросить вызов Западу.

Издание пишет, что в предыдущий раз, когда форум собирался в 2019 году, 7 стран Евросоюза отправили в Китай своих представителей. На этот раз из европейских лидеров Пекин посетил только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как рассказал журналистам анонимный европейский дипломат, главной причиной, почему европейские лидеры отказались ехать на форум в 2023 году, является присутствие президента РФ Владимира Путина.

"Само его появление — это вызов Европе и Северной Америке", — прокомментировал слова дипломата доцент кафедры политологии Национального университета Сингапура Чонг Джа Ян.

Отмечается, что на форуме также отсутствовали представители Японии и Сингапура.

В материале говорится, что экономическое влияние Пекина в развивающихся странах значительно выросло за последние годы после того, как США отказались от кредитования таких государств во время долгового кризиса в Латинской Америке в 1980-х годах. КНР в настоящее время является крупнейшим официальным кредитором некоторых бедных и развивающихся стран.

Сообщается что для некоторых компаний и организаций, стремящихся получить прибыль от китайских инвестиций, альтернативный мировой порядок, предложенный Си и Путиным, обещает уникальное пространство возможностей.

Напомним, что в Институте изучения войны оценили последствия встречи Путина и Цзиньпина. В Пекине глава Кремля заявил о своем желании углубить российско-китайские экономические и политические связи, но не объявил о каких-либо практических изменениях.