Пекін будує новий світовий порядок: Європа знехтувала Китаєм через дружбу з Путіними, — ЗМІ

За словами журналістів, економічний вплив Пекіна в країнах, що розвиваються, значно виріс за останні роки.

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Відсутність європейських лідерів на форумі "Один пояс — один шлях" у Китаї свідчить про те, що план голови КНР Сі Цзіньпіна з'єднати Азію, Африку і Європу мережею залізниць і торговельних шляхів уперся в глухий кут. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, китайський лідер перетворив свою ініціативу на клуб економік, що розвиваються, також відомих як "Глобальний Південь". Цей союз може кинути виклик Заходу.

Видання пише, що попереднього разу, коли форум збирався 2019 року, 7 країн Євросоюзу відправили до Китаю своїх представників. Цього разу з європейських лідерів Пекін відвідав тільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Як розповів журналістам анонімний європейський дипломат, головною причиною, чому європейські лідери відмовилися їхати на форум у 2023 році, є присутність президента РФ Володимира Путіна.

"Сама його поява — це виклик Європі та Північній Америці", — прокоментував слова дипломата доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Чонг Джа Ян.

Зазначається, що на форумі також були відсутні представники Японії та Сінгапуру.

У матеріалі йдеться про те, що економічний вплив Пекіна в країнах, що розвиваються, значно зріс за останні роки після того, як США відмовилися від кредитування таких держав під час боргової кризи в Латинській Америці в 1980-х роках. КНР наразі є найбільшим офіційним кредитором деяких бідних країн і країн, що розвиваються.

Повідомляється, що для деяких компаній і організацій, які прагнуть отримати прибуток від китайських інвестицій, альтернативний світовий порядок, запропонований Сі і Путіним, обіцяє унікальний простір можливостей.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни оцінили наслідки зустрічі Путіна і Цзіньпіна. У Пекіні глава Кремля заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни.