Программа "минимум": украинский эксперт пояснил, почему для ВС РФ так важно взять Авдеевку

Авдеевка для российских войск является своего рода воротами для выхода к границам Донецкой области, отметил Петр Черник. Для Кремля важно оккупировать всю территорию региона, чтобы потом заявить об окончании так называемой "СВО".

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Россия, начав так называемую "специальную военную операцию", не достигла ее стратегической задачи — ликвидация украинского государства, поэтому теперь оккупанты хотят выполнить программу "минимум" и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Для реализации этой важнейшей стратегической задачи в политическом контексте, российским войскам необходимо занять Авдеевку. Об этом 20 октября в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Петр Черник.

По мнению аналитика, Авдеевка является своеобразными воротами выхода российских войск на оперативный простор Донецкой области. Вероятно приказ о взятии любой ценой этого населенного пункта отдал сам президент РФ Владимир Путин, поэтому российское командование не считается с потерями и отправляет в штурмы новые и новые силы.

Черник в связи с этим отметил, что оккупанты несмотря на колоссальные потери под Авдеевкой к сожалению имеют возможность задействовать резервы. В частности, об этом говорит заявленный Москвой мобилизационный ресурс — от полутора до трех миллионов солдат.

"После последних колоссальных потерь под Авдеевкой, к сожалению, у россиян есть возможность восстановиться. Так, на их складах еще могут быть где-то 10 тысяч единиц танков и другой бронетехники. Возможно, что когда-то дойдет дело и до Т-34. Не забываем, что они еще декларируют мобилизационный ресурс: от полутора до трех миллионов", — сказал эксперт.

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По его словам, командование ВС РФ скорее всего не откажется от тактики "мясных штурмов", которая уже имела место при захвате Бахмута. В силу этого украинским защитникам крайне необходимо удерживать позиции на Авдеевском направлении.

Что касается политического аспекта, то Черник подчеркнул, что для Путина в его предвыборной гонке крайне важно заработать политические очки, и полная оккупация Донбасса может как раз их предоставить.

"Тут может начаться сатанинская игра. Они условно выходят на границы Донецкой и Луганской областей и говорят на весь мир — "СВО окончена, а украинцы заканчивают войну где хотят". И, к сожалению, в мире может найтись достаточное количество политических сил, которые могут начать давить на Украину. Поэтому нам на самом деле стратегически важно удерживать Авдеевку, и не дать Путину реализовать такой сценарий", — подытожил Черник.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович 19 октября рассказал, что Вооруженные силы РФ в районе Авдеевки не получили достижений. По его словам, с учетом понесенных противником потерь в живой силе и технике можно говорить о провале наступления ВС РФ.