"Окопы становятся похожими на Лас-Вегас": The Times об употреблении наркотиков в ВС РФ

Российские военные употребляют наркотики от скуки, постоянного ожидания неизвестного, а также из-за высоких зарплат. Журналисты утверждают, что ВС РФ употребляют все от марихуаны до амфетамина или "солей".

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Употребление наркотиков — это распространенное явление среди российских военных, которые служат в Украине. Об этом сообщает The Times со ссылкой на российские СМИ.

Российское издание "Верстка" пообщалось с десятками солдат ВС РФ, которые употребляют наркотики, чтобы представить масштабы проблемы. Один из солдат сказал, что на позиции можно легко получить наркотики: "прямо как в Лас-Вегасе".

"Все знают, если ты употребляешь наркотики в окопах, потому что блиндаж маленький. Однако всем чихать; главное никого не беспокоить и не выходить из блиндажа", — сказал другой наркозависимый россиянин.

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Он добавил, что наркотики употребляют от скуки, потому что война — это постоянное ожидание чего-то и молитвы, чтобы все быстрее завершилось. Когда он употреблял "соль", то не думал о последствиях, потому что скука гораздо хуже. При этом отмечается, что наркотики доставляют оккупантам даже волонтеры: марихуана или амфетамин являются легкодоступными. Также заявляется, что местные жители оккупированных территорий тоже могли продавать ВС РФ наркотики.

Российские военные могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц, что в 4 раза выше, чем средняя зарплата в РФ. Поэтому некоторые солдаты покупают стимуляторы, амфетамин, "соли" или другие синтетические наркотики. Это приводит к приступам агрессии или даже суицидам. За три шприца запрещенных веществ берут около 15 тысяч рублей.

Наркоман из оккупированного Мариуполя Вадим рассказал, что наркотики во временно оккупированных регионах Украины стоят минимум вдвое дороже, чем в Москве. Однако это не отталкивает от их приобретения.

"Большинство солдат в городе употребляют амфетамин, мефедрон, "соль" — я видел [российских солдат под кайфом], и не один раз. Я мог сказать, что они были не в своем уме", — рассказал Вадим.

В издании отмечают, что ВС РФ сложно поддерживать дисциплину и моральный дух, они жалуются на высокие потери и некомпетентное руководство. Однако не все оккупанты являются наркозависимыми. Военный Кирилл заявил, что на фронте много пьют, но вот пойдут ли в атаку "под кайфом" — неизвестно.

Напомним, 27 сентября СМИ писали, что Великобритания откроет первую легальную комнату для употребления наркотиков.

4 сентября партизаны АТЕШ заявили, что оккупанты под наркотиками устраивают перестрелки между собой.