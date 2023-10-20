"Окопи стають схожими на Лас-Вегас": The Times про вживання наркотиків у ЗС РФ

Російські військові вживають наркотики від нудьги, постійного очікування невідомого, а також через високі зарплати. Журналісти стверджують, що ЗС РФ вживають все від марихуани до амфетаміну чи "солей".

Related video

Вживання наркотиків — це поширене явище серед російських військових, які служать в Україні. Про це повідомляє The Times з посиланням на російські ЗМІ.

Російське видання "Верстка" поспілкувалось з десятками солдатів ЗС РФ, які вживають наркотики, щоб уявити масштаби проблеми. Один з солдатів сказав, що на позиції можна легко отримати наркотики: "прямо як у Лас-Вегасі".

"Всі знають, якщо ти вживаєш наркотики в окопах, бо бліндаж маленький. Проте всім чхати; головне нікого не турбувати і не виходити з бліндажа", – сказав інший наркозалежний росіянин.

Важливо

Постачав амфетамін керівництву: у Рівному затримали співробітника ТЦК, у якому побили службовця

Він додав, що наркотики вживають від нудьги, бо війна — це постійне очікування чогось й молитви, щоб все швидше завершилось. Коли він вживав "сіль", то не думав про наслідки, бо нудьга набагато гірша. При цьому зазначається, що наркотики доставляють окупантам навіть волонтери: марихуана або амфетамін є легкодоступними. Також заявляється, що місцеві жителі окупованих територій теж могли продавати ЗС РФ наркотики.

Російські військові можуть заробляти до 200 тисяч рублів на місяць, що в 4 рази вище, ніж середня зарплата у РФ. Тому деякі солдати купують стимулятори, амфетамін, "солі" або інші синтетичні наркотики. Це призводить до нападів агресії або навіть суїцидів. За три шприци заборонених речовин беруть близько 15 тисяч рублів.

Наркоман з окупованого Маріуполя Вадим розповів, що наркотики в тимчасово окупованих регіонах України коштують щонайменше вдвічі дорожче, ніж в Москві. Проте це не відштовхує від їхнього придбання.

"Більшість солдатів у місті вживають амфетамін, мефедрон, "сіль" — я бачив [російських солдатів під кайфом], і не один раз. Я міг сказати, що вони були не при своєму розумі", — розповів Вадим.

У виданні зазначають, що ЗС РФ складно підтримувати дисципліну та моральний дух, вони жаліються на високі втрати та некомпетентне керівництво. Проте не всі окупанти є наркозалежними. Військовий Кирило заявив, що на фронті багато пʼють, але от чи підуть в атаку "під кайфом" — невідомо.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ писали, що Велика Британія відкриє першу легальну кімнату для вживання наркотиків.

4 вересня партизани АТЕШ заявили, що окупанти під наркотиками влаштовують перестрілки між собою.