Перша в історії: у Великій Британії відкриють легальну кімнату для споживання наркотиків

Пропозицію про створення спеціального приміщення для залежних людей уперше висунули 2016 року після спалаху ВІЛ-інфекції.

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Першу у Великій Британії кімнату для вживання наркотиків, що дає змогу користувачам вживати заборонені препарати під наглядом лікаря, схвалили представники органів охорони здоров'я та ради на зустрічі в Глазго (Шотландія). Про це пише Metro.

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Заклад вартістю 2,3 млн фунтів стерлінгів планують побудувати в східній частині Глазго. У ньому користувачі зможуть самостійно приймати заборонені препарати в гігієнічних умовах під наглядом медичного персоналу.

Пропозиція про створення кімнат для вживання наркотиків, вперше висунута 2016 року після спалаху ВІЛ-інфекції в місті, протягом багатьох років була пов'язана з політичними суперечностями між урядами Шотландії та Великої Британії. Однак раніше цього місяця найвисокопоставленіший юрист Шотландії, адвокат Дороті Бейн, заявила, що переслідування осіб, які вживають наркотики в таких приміщеннях, "не відповідає суспільним інтересам".

Уперше ідея створення подібної кімнати з'явилася у 2016 році Фото: Daily Mail

Після схвалення міської влади пілотний проєкт буде відкрито в тій самій будівлі, що й наявний наркологічний центр на Хантер-стріт.

"Існують переконливі міжнародні дані, які свідчать про те, що безпечні місця споживання наркотиків можуть поліпшити здоров'я, добробуту та одужання людей, які вживають наркотики, а також знизити негативний вплив публічних ін'єкцій на місцеві громади та бізнес", — ідеться у звіті щодо проєкту.

У доповіді підкреслюється, що після спалаху ВІЛ-інфекції було проведено оцінку, яка засвідчила, що в центрі Глазго в громадських місцях регулярно вживають ін'єкційні наркотики приблизно 400-500 осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі залишили літню жінку в чужому ліжку. Співробітники медустанови переплутали Джойс Райт з іншою пацієнткою з сусідньої палати, яка була готова вирушити додому.

Також стало відомо, що чоловік хотів відсудити 519 млн фунтів у лікарні. Аніл Коппула стверджує, що в нього розвинулося психічне захворювання після того, як він став свідком пологів своєї дружини.