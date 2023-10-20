Хватит на месяц: КНДР поставила РФ примерно 350 тысяч боеприпасов, — разведка Эстонии

По словам полковника Антса Кивисельга, в сентябре количество ежедневных атак со стороны ВС РФ оставалось на уровне 20-40 в день, в последние дни средний показатель возрос до 76 атак.

Related video

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии (EDF) полковник Антс Кивисельг заявил, что у РФ имеется примерно 4 млн снарядов для артиллерийских установок. Этого хватит для ведения войны низкой интенсивности в течение года. Вместе с тем то обстоятельство, что ВС РФ получили 350 тыс. боеприпасов из Северной Кореи, — свидетельство того, что в РФ планируют продолжать войну в Украине длительное время. Об это сообщает ERR.

На недавней пресс-конференции, посвященной положению в Украине, Кивисельг отметил, что в сентябре количество ежедневных атак со стороны ВС РФ оставалось стабильным — 20-40 в день, но в последние дни средний показатель возрос и был уже на уровне 76 атак.

По его словам, с одной стороны это свидетельство того, что у РФ все еще значительные возможности, а а с другой, РФ недооценивает прорыв ВСУ в направлении Орихова.

"Судя по всему, что текущая главная задача российских войск — вернуть себе инициативу, чего они и пытаются добиться, связывая украинские части, лишая их наступательного потенциала и используя возможности для механизированной атаки до осенней распутицы", — отметил он.

Кивисельг также добавил, что на минувшей неделе стало известно о том, что из КНДР в РФ отправили боеприпасы.

В город Тихорецк Краснодарского края прибыло 1000 морских контейнеров. В контейнере может быть 300-350 боеприпасов. То есть РФ получила 300-350 тыс. штук.

"Ежедневный расход артиллерийских боеприпасов российскими войсками — на уровне около 10 тыс. штук, и этого количества хватит примерно на месяц", — отметил Кивисельг.

Напомним, что из российских танкистов делают штурмовиков, а отказавшихся содержат в заброшенном доме в селе.

Также сообщалось, что США, возможно, дали зеленый свет РФ для тестирования ядерного оружия.